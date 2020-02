DPA

Zagreb (dpa) Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt haben ihre Durststrecke in der Champions League überwunden. Nach zuletzt sechs Niederlagen in Serie setzte sich der deutsche Meister beim kroatischen Champion HC Zagreb mit 26:25 (11:9) durch.

In der Vorrundengruppe A bleiben die Flensburger mit jetzt 9:13 Punkten auf Platz fünf und somit klar auf Kurs Richtung Achtelfinale. Bester SG-Werfer war Marius Steinhauser mit sieben Treffern. Für Zagreb erzielte Marin Sipic acht Tore.

In der ersten Halbzeit verhinderte eine hohe Fehlerquote eine deutliche Führung der Norddeutschen. Auch ein 6:2-Lauf zum 11:7 (29.) brachte der Mannschaft von Trainer Maik Machulla nicht die nötige Sicherheit. Kurz nach dem Seitenwechsel hatte Zagreb beim 10:11 wieder den Anschluss geschafft.

Flensburgs Torhüter Benjamin Buric zeigte einmal mehr eine sehr starke Leistung. Mit seinen Paraden verhinderte der 29-jährige Bosnier, dass die Gastgeber, die über weite Strecken der Partie im Angriff einen siebten Feldspieler für den Torwart brachten, die Oberhand gewannen.

So blieb die Partie bis in die Endphase spannend. Nach einem Ballverlust der Flensburger vergab Zagreb die letzte Ausgleichschance, und die Norddeutschen kamen zu ihrem vierten Sieg in der Gruppenphase.