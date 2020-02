Kerstin Unger

Angermünde Im Haus Uckermark laufen die letzten Arbeiten. In einigen Tagen ziehen die ersten Mitarbeiter in den künftigen Sitz des Angermünder Museums und der Tourist-Information. Künftig können Einheimische und Besucher der Stadt hier verschiedene Ausstellungen in mehreren Räumen besichtigen, historische Sammlungen bestaunen, modernste Medien nutzen und Veranstaltungen besuchen.

Mit der Sanierung des Hauses Uckermark und dem modernen Anbau erhält Angermünde ein attraktives Zentrum für Kultur, Bildung und Tourismus. Mit der Eröffnung, die im Frühjahr stattfinden soll, braucht das Museum auch eine Entgeltordnung. Die wurde kürzlich im Bildungs-, Kultur- und Sozialausschuss beraten. Es gab eine lebhafte Diskussion. Am Dienstag wird sich der Hauptausschuss noch einmal mit der Thematik beschäftigen, ehe die Stadtverordneten die neue Entgeltordung beschließen.

Freier Eintritt für Schüler

Um das Bildungsangebot für Schüler und Projekte attraktiv zu machen, sollen Kinder und Jugendliche bis 16 Jahren probeweise bis zum 31. März nächsten Jahres freien Eintritt haben. Gibt es bis dahin keine andere Regel, bleibt es dabei.

In der Diskussion schlug Steffen George vor, auch Rentnern ermäßigten Eintritt zu gewähren. Zudem befürchtet er, dass durch eine fehlende Öffnungsklausel bei den Nutzungsbedingungen des Saales und der Freiflächen engagierte Leute und Vereine getroffen und zur Kasse gebeten werden, die öffentliche Höhepunkte schaffen wollen.

Dem, so Bürgermeister Frederik Bewer, werde jedoch Rechnung getragen. Es ist schriftlich fixiert, dass er und von ihm Beauftragte im "pflichtgemäßen Ermessen" auf Antrag unter anderem bei Sonderveranstaltungen und öffentlichem Interesse von den Entgelten abweichen können. Die Entgelte für die Nutzung der Gebäude- und Flächenabschnitte könne man erst einmal so lassen, meinte Hans-Georg Zill. "Wir wollen das ja 2021 noch einmal überprüfen, dann kann man das ein Jahr lang durchspielen", erklärte er.

Vier Euro Eintritt für Touristen, so wurde in der Sitzung geäußert, sei in Ordnung. Aber um die Angermünder öfter ins Museum zu locken, wurden für sie ebenfalls Ermäßigungen empfohlen. Zum Beispiel für Rentner hält sie Robert Schindler für sinnvoll. "Aber die Hauptzielgruppe werden die Touristen sein. Deshalb sollte man hier fünf statt vier Euro Eintritt festlegen", sagte er. Das sei eine runde Summe, und da man kein Wechselgeld braucht, auch aus kaufmännischer Sicht interessant. Nicht alle Rentner seien arm, warf Thoralf Abel ein. Wer das Geld hat, soll voll bezahlen. Anderen können man auf Nachweis entgegenkommen. Das sieht der Ausschussvorsitzende Wilfried Belde etwas anders. "Wer im wohlverdienten Ruhestand ist, hat der Gesellschaft täglich seine Arbeitskraft gegeben. Also sollte man ihm ein Stück zurückgeben", argumentierte er und schlug zwei Euro Eintritt für Rentner vor.

Diskussion geht weiter

"Wir haben uns im Vorfeld intensiv Gedanken gemacht und Vergleiche mit anderen Museen gezogen. Die Miete ist kalkuliert und auch die Zahlen wurden nicht ausgedacht", erklärte Maria Schmidt, Fachbereichsleiterin Bildung, Kultur und Soziales. Im Haushalt 2020 der Stadt Angermünde sind Einnahmen in Höhe von 22 800 Euro aus Benutzungsgebühren des Museums enthalten.

Der Ausschuss folgte schließlich der Empfehlung des Bürgermeisters, die Anregungen aufzunehmen und im Hauptausschuss weiter zu diskutieren. Auch das Thema Jahreskarten könne man prüfen. Dann könnten die Angermünder alle Veranstaltungen nutzen.