2019 war ein relativ preiswertes Jahr

Sturm- und Hagelschäden an Kraftfahrzeugen dürften die deutschen Versicherer 2019 fast 1 Mrd. Euro gekostet haben, doppelt so viel wie im Jahr zuvor. Insgesamt lagen aber ihre Ausgaben für Schäden an Häusern, Hausrat, Gewerbe, Industrie und Kraftfahrzeugen mit 3,2 Mrd. Euro unter dem langjährigen Schnitt, schätzt der Branchenverband GDV. Denn für Schäden durch Sturm, Hagel und andere Naturgefahren wie Starkregen mussten sie mit 2,2 Mrd. Euro deutlich weniger aufwenden. ⇥dik