Mathias Hausding

Potsdam (MOZ) Mehr als 73.000 Unterschriften wurden gesammelt, doch diese Mühen könnten umsonst gewesen sein. Nach Einschätzung des Parlamentarischen Beratungsdiensts des Landtags ist die Volksinitiative "Artenvielfalt sichern – Zukunft sichern" gegen das Insektensterben unzulässig. Als Gründe werden in einem gut 80 Seiten langen Gutachten schwere inhaltliche und formale Mängel genannt. Eine Annahme der Volksinitiative durch den Landtag in der jetzigen Fassung gilt damit als ausgeschlossen. Ob manche Fehler geheilt werden können, ist offen.

Heute Thema im Landtag

Heute befasst sich der Umweltausschuss des Landtags mit dieser Volksinitiative von Umweltverbänden sowie mit der ähnlich gelagerten, von Landnutzern gestarteten Initiative "Mehr als ein Summen".

Das ablehnende Gutachten stieß am Dienstag bei Umweltverbänden auf Kritik. Es sei "ein Schlag ins Gesicht" für jene Menschen, die eine naturverträgliche Landwirtschaft wollen, hieß es vom BUND. Nabu-Chef Friedhelm Schmitz-Jersch verlangte vom Landtag, "sich jetzt nicht aus angeblich formalen Gründen einer Diskussion zu verweigern".

Allerdings sind es zahlreiche und schwerwiegende Bedenken, die der Beratungsdienst anmeldet. Besonders deutlich wird es in einer Formulierung, mit der die Initiative ihre Forderung nach einem Verbot des Einsatzes von Insektiziden an Gewässerrandstreifen begründet. Dort heißt es: "Schon jetzt gelten gleiche Regelungen wie im Gesetzentwurf vorgesehen in anderen Bundesländern wie Bayern, Baden-Württemberg und Sachsen."

Falsche Aussage

Diese Aussage sei falsch und irreführend, so die Gutachter. Tatsächlich würden sich die gesetzlichen Regelungen in den genannten Ländern "in wesentlichen Punkten" von den Wünschen der Volksinitiative unterscheiden. Nach Einschätzung des Beratungsdienstes sind dieser und andere Fehler wohl noch korrigierbar. Anders sehe es beim Verstoß gegen das sogenannte Koppelungsverbot aus. Einfach gesagt, halten die Gutachter den Initiatoren vor, Themen für mehrere verschiedene Volksinitiativen in eine einzige gepackt zu haben, "die zudem in vielen Punkten deutlich über das Ziel des Artenschutzes hinausgeht". Eine Volksinitiative müsse sich mit "einer zusammenhängenden Materie" befassen.