Dietrich Schröder

Schwedt/Stettin (MOZ) Am Dienstag gab Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) in der Regierungssitzung einen Bericht ab. Heute wird sich der Gesundheitsausschuss des Landtags zum zweiten Mal in Folge mit dem Thema beschäftigen.

Der Streit um die Frage, weshalb 20 junge Deutsche, die an der Medizinischen Universität im polnischen Stettin ein Medizinstudium absolviert haben, hierzulande nicht als Ärzte anerkannt werden, nimmt immer größere Dimensionen an. Angesichts der Tatsache, dass der praktische Teil des Studiums an Brandenburger Kliniken des Asklepios-Konzerns absolviert wurde, ist das Problem noch weniger verständlich.

300 Deutsche betroffen

"Die Brandenburger Verwaltung hat ein Signal gesetzt, dass für unsere Universität höchst unangenehme Folgen hat." Der Dekan der Stettiner Uni, Professor Leszek Domanski, bemüht sich auf Nachfrage unserer Zeitung diplomatisch zu bleiben. Man könnte auch sagen: Es wurden schlafende Hunde geweckt. Denn in dem englischsprachigen Studiengang an der Stettiner Uni, den Professor Domanski leitet, werden seit 22 Jahren junge Mediziner aus zahlreichen Ländern ausgebildet. "Außer den inzwischen 100 Deutschen aus dem Asklepios-Programm haben wir weitere 200 deutsche Studierende. Sie alle führen sich mittlerweile betroffen", erklärt Domanski.

Was war geschehen? Im April 2019 – nur zwei Monate, bevor die ersten Teilnehmer des Asklepios-Programms ihr sechsjähriges Studium absolviert hatten – hatte die Warschauer Regierung zwei zusätzliche Bedingungen eingeführt, die man künftig erfüllen muss, um in Polen als Arzt anerkannt zu werden: Einen dreizehnmonatigen Einsatz als Arzt im Praktikum in einem polnischen Krankenhaus, der sich ans Diplom anschließt, und eine Sonderprüfung in Ethik. So steht es auch in einer europäischen Direktive, die die EU-Länder bei der gegenseitigen Anerkennung von Medizin-Abschlüssen nutzen.

Doch anstatt die Frage zu stellen, ob diese Neuregelung für die seit 2013 Studierenden überhaupt noch infrage kam, erklärte das für die Zulassung von Ärzten zuständige Brandenburgische Landesamt für Soziales und Versorgung, dass die Stettiner Absolventen diese Zusatzvoraussetzungen nicht mitbrächten. Allein am Asklepios-Klinikum in Schwedt können dadurch fünf Nachwuchsmediziner nicht als Ärzte arbeiten.

Mehr noch: Obwohl das Warschauer Gesundheitsministerium auf Bitten von Asklepios gegenüber dem deutschen Gesundheitsministerium in zwei Briefen versicherte, dass die Zusatzbedingungen nur für polnische Medizinstudenten gelten, beharrt Brandenburg auf seinem Standpunkt. "In Polen fehlen 60 000 Ärzte, während viele junge Absolventen wegen der besseren Verdienste ins Ausland gehen", sagt Professor Domanski. Mit dem 13-monatigen Pflichteinsatz im Praktikum wolle die Regierung das Interesse an Karrieremöglichkeiten im eigenen Land wecken. Die deutschen Absolventen in Stettin könnten das Praktikum in Polen allein schon deshalb nicht absolvieren, weil sie kein Polnisch sprechen.

Das Brandenburger Gesundheitsministerium erhob dennoch die Forderung, dass Polen seine Berufsanerkennungsrichtlinien ändern müsse und bat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) um eine Vermittlung. Auch Brandenburgs Regierungschef Dietmar Woidke (SPD) übergab bei seinem jüngsten Polen-Besuch ein Schreiben mit der Bitte um Hilfe an den dortigen Gesundheitsminister. Die Antworten stehen bisher noch aus.

Rechtsstreit zu erwarten

Allerdings haben auch die betroffenen Absolventen ein Gutachten bei dem Europarechtler Stefan Korte von der Uni Chemnitz in Auftrag gegeben. In dem seit Freitag vorliegenden Dokument wird bestätigt, dass die polnischen Zusatzbedingungen für deutsche Absolventen unnötig sind. "Wir würden auch nicht vor juristischem Vorgehen zurückschrecken", kündigte der Ärztliche Direktor des Asklepios-Klinikums Schwedt, Professor Rüdiger Heicappell, am Dienstag an.