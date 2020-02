Thorsten Pifan

Schwedt (MOZ) Mancher Umweg führt direkt ins Ziel: So will die Stadt Schwedt über ein zweites Gleis rund um das PCK-Gelände den Schwedter Hafen anbinden. – Und auf diesem (Um-)Weg die eingleisige Strecke zwischen dem Kopfbahnhof in Schwedt und Angermünde so entlasten, dass die Stadt im Halb-Stunden-Takt an Berlin und Stettin angebunden werden kann.

Die Pläne dazu erklärte Bürgermeister Jürgen Polzehl (SPD). Denn aktuell wird eine Studie erstellt, die sich mit den Kosten und den Möglichkeiten eines solchen Anschlusses beschäftigt. Der erste Schritt ist ein Parallelgleis von der Hauptstrecke Berlin – Stettin zu der bestehenden Anbindung an das PCK-Gelände. Darüber werden aktuell sieben Millionen Tonnen an Güter transportiert, eine Entlastung böte sich an – auch mit Blick auf mögliche Havarien auf dem Abschnitt.

Gute Chancen für zweites Gleis

"Dieser Abschnitt mit einer Länge von zehn Kilometern wird auch beim Land positiv gesehen", sagte Polzehl. Die Chancen einer Umsetzung sieht er daher als sehr gut an. Trotzdem müsste die Stadt den Gleisanschluss aus eigener Tasche bezahlen – mit vielen Zuschüssen. Die Bahn betreibt nur das Netz und ein Abzweig ist eben nicht Teil eines Netzes. Wenn die Ideen der Stadt komplett umgesetzt werden, könnten die Eisenbahn-Pläne zu einem Netz werden. Denn im zweiten Schritt möchte Polzehl das zweite Gleis verlängern – rund acht weitere Kilometer bis zum Hafen.

Dort könnte es einen Lückenschluss mit dem bestehenden Gleis zur Papierfabrik geben. Denn die transportiert ihre Produkte zurzeit durch die Stadt über die einspurige Strecke Richtung Angermünde ab. Im Bahnhof selbst wird viel rangiert – auch nachts, was die Anwohner belastet. "Würden wir den Lückenschluss des Wirtschaftsgleises hinbekommen, könnten wir alle Güter über die neue Verbindung abtransportieren", sagte Polzehl. Damit könnte auch der Lärm in der Stadt reduziert werden.

Und damit würde die Strecke zwischen Schwedt und Angermünde so stark entlastet, dass der Anschluss im Halb-Stunden-Takt in greifbare Nähe rückt. Polzehl hat für seine Forderung auch die Fraktions-Vorsitzenden der Parteien aus der Stadtverordnetenversammlung ins Boot geholt, die den Vorstoß unterstützen. Deshalb ging am Dienstag ein gemeinsames Schreiben an Minister Guido Beermann und sein Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung mit der Bitte um Unterstützung für dieses Projekt in die Post.

Anbindung zu Stoßzeiten

"Wichtig ist, dass es uns gelingt, Schwedt zu den Hauptverkehrszeiten anzubinden", sagte Polzehl. Spätestens ab 2026 sollen Prenzlau und Angermünde Anschlüsse haben. "Da wollen wir als größte Stadt der Uckermark nicht abgehängt bleiben."

Und mit Blick auf die Nachbarn in Polen ist es vielleicht sogar möglich, einen Brückenschlag ins Nachbarland umzusetzen. So könnte vom Hafen aus die Strecke weiter über die Oder und durch den Nationalpark an das polnische Netz angeschlossen werden. Damit gäbe es auch eine echte Verbindung ins Netz und die Deutsche Bahn käme als Projektpartner ins Spiel.

Diese Idee ist nicht neu. Bereits in Plänen aus dem Jahr 2011 haben die Polen die Möglichkeit untersucht, Schwedt an die Metropolbahn nach Stettin anzuschließen. Bisher endet diese Verbindung in Gryfino. Allerdings sind die Pläne noch aktuell. Das Interesse habe Stettins Stadtpräsident Piotr Krzystek bei seinem Besuch in Schwedt bekräftigt.