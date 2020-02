Sabine Rakitin

Wandlitz (MOZ) Dem Vorsitzenden der AfD-Fraktion Norbert Bury will am Dienstag nicht so recht einleuchten, warum der Hauptausschuss einen neuen Vorsitzenden wählen soll. Auf welchen Akt es zurückzuführen wäre, das Monika Braune (BVB/Freie Wähler) nicht mehr Vorsitzende des Gremiums sei, will er wissen. Immerhin sei die Basdorferin nach der Kommunalwahl im Mai auf der konstituierenden Sitzung zur Vorsitzenden des Hauptausschusses gewählt worden. Die Antwort auf seine Frage gibt Bürgermeister Oliver Borchert. Nach der Kommunalverfassung sei eine Neuwahl des/der Vorsitzenden geboten, wenn sich die Zusammensetzung des Gremiums grundlegend geändert habe, sagt er Mit dem Tod von Maria Brandt (SPD), dem Rücktritt von Peter Liebehenschel (CDU), seinem Wechsel "auf die andere Seite" vom Gemeindevertreter zum hauptamtlichen Bürgermeister und die Tatsache, dass die Freie Bürgergemeinschaft Wandlitz (F.Bg.W.) im Hauptausschuss kein Mitglied mehr gehabt habe, sei dieser Fall eingetreten, listet Borchert auf.

Seine Verwaltung hat in der schriftlichen Erläuterung zur Beschlussvorlage auf Paragraf 49 Absatz 2 der Brandenburger Kommunalverfassung verwiesen. Danach wählen die Mitglieder des Hauptausschusses aus ihrer Mitte den Vorsitzenden, sofern nicht die Gemeindevertretung in ihrer ersten Sitzung beschließt, dass der Bürgermeister den Vorsitz des Hauptausschusses führt. "Die Gemeindevertretung hat in ihrer konstituierenden Sitzung am 20. Juni keinen Beschluss über den Vorsitz des Hauptausschusses geführt", wird ausdrücklich festgestellt. Dieser Satz wiederum ruft Monika Braune auf den Plan. "Die Gemeindevertretung hatte den Vorsitz für den Bürgermeister gestrichen", erinnert sie daran, dass Borcherts Amtsvorgängerin Jana Radant nur "einfaches" Mitglied des Gremiums war. Doch die Mehrheit der Fraktionsspitzen folgte eher der Argumentation von Olaf Berlin (CDU). Er erinnerte an das Wahlergebnis vom Mai 2019. Damals hatte die Freie Bürgergemeinschaft Wandlitz mit Abstand die meisten Stimmen auf sich vereint. Als Borchert Bürgermeister wurde, musste er den Vorsitz im Bauausschuss natürlich abgeben, Seitdem hat die F.Bg.W.-Fraktion keinen Vorsitz in irgend einem Ausschuss mehr. "Da ist aus meiner Sicht nur demokratisch, wenn Oliver Borchert jetzt den Vorsitz im Hauptausschuss bekommt", erklärte der Christdemokrat. Folgerichtig ist er es auch, der den Bürgermeister als Kandidat für das zu wählende Amt vorschlägt. Konkurrenz bekommt Borchert durch Jürgen Krajewski (Unabhängige Wählergemeinschaft), der zur Fraktion Linke/Bündnis90/Grüne/UWG gehört, und von deren Vorsitzender Gabriele Bohnebuck (Linke) vorgeschlagen wird. In geheimer Wahl erhält Oliver Borchert die Ja-Stimmen von fünf der acht Mitglieder des Hauptausschusses. Er ist damit dessen neuer Vorsitzender.

Zwei Vertreter für Borchert

Für die Position des Stellvertreters kandidieren wieder zwei Männer. CDU-Fraktionschef Olaf Berlin wird von seiner SPD-Amtskollegin Petra Bierwirth vorgeschlagen, Jürgen Krajewski diesmal von AfD-Fraktionschef Norbert Bury. Die geheime Wahl ergibt eine Patt-Situation. Jeder der beiden Kandidaten erhält vier Stimmen. Auf eine möglicherweise "Wahlgang-Endlosschleife" will es Christdemokrat Berlin offenbar nicht ankommen lassen. Er schlägt vor, einen zweiten Stellvertreter einzuführen. Als bei einer Enthaltung sieben Frauen und Männer zustimmen, zieht er seine Kandidatur für die Position des ersten Stellvertreters zurück. So wird Jürgen Krajewski in dieses Amt gewählt. Er erhält acht von acht möglichen Stimmen. Für Olav Berlin als zweiter Stellvertreter des Vorsitzenden votieren fünf der acht Frauen und Männer.