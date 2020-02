Oliver Schwers

Angermünde Karin Schulz hat bereits ihr Büro in Besitz genommen. Die Schulrätin aus Angermünde musste bisher fast jeden Tag einmal die Oder entlang bis nach Frankfurt fahren, wo sich bis vor wenigen Tagen ihr Dienstsitz befand.

Jetzt hat die Rumkutscherei ein Ende. Die viel zu langen Wege sind einer der Hauptgründe, warum die Landesregierung bei ihrer Schulamtsreform dem heftigen politischen Druck aus den Kreisen Barnim und Uckermark gewichen ist und eine Außenstelle genehmigt. Die befindet sich nun nach ebenso heftiger Debatte im Kampf um die Standorte Eberswalde und Angermünde in Angermünde. Damit werden drei Fliegen mit einer Klappe geschlagen: Erstens bleibt das Finanzamt Angermünde in seinen Räumen. Die Fusion mit dem Eberswalder Finanzamt ist längst vom Tisch. Zweitens mietet sich der Landkreis Uckermark mit seinem neuen Bildungsamt im Hause ein. Drittens bauen das Schulamt und die beiden Landkreise eine gemeinsame Modellregion für die Bildung auf.

Es bedurfte offenbar erst dieses langen Streits, bevor eine komplett neue Lösung zu aller Zufriedenheit zustande gekommen ist. "Angermünde ist damit kein Anhängsel, sondern wegweisend für andere Regionen", sagt Olaf Steinke, Leiter des Staatlichen Schulamts Frankfurt (Oder). Er hat in der oberen Etage des Hauses sogar ein eigenes Büro bekommen. Steinke setzt auf die gemeinsame Verantwortung für die Ausbildung junger Menschen.

Doch Staatssekretärin Ines Jesse weiß, warum Schulräte als Ansprechpartner einer Landesbehörde auch ins Land gehören. Es geht um neue Rahmenbedingungen für Lehrer, die dringend gebraucht werden, gerade in entfernten Regionen. Und die bräuchten attraktive Lebensbedingungen, Kita-Plätze, einen Job für den Partner. Das lässt sich nicht zentral klären.

Flächenmäßig größtes Amt

Das Staatliche Schulamt Frankfurt (Oder) ist nach Angaben des Bildungsministeriums das flächenmäßig größte in Brandenburg. Deshalb sei man "erschrocken" gewesen, als vor fünf Jahren Eberswalde aufgelöst wurde, erinnert Uckermark-Landrätin Karina Dörk an die Zeit der beginnenden Proteste. Alle Befürchtungen aus der Region seien auch eingetreten. Es soll Schulleiter geben, die es in dieser gesamten Zeit nicht einmal nach Frankfurt geschafft haben.

Den entscheidenden Anstoß zur Rückkehr in geordnete Verhältnisse hat der damalige Finanzminister Christian Görke gegeben: Finanzamt, Schulamt und Schulverwaltungsamt in einem Haus. Alle haben mitgemacht. Etwas zähneknirschend auch der Barnimer Landrat Daniel Kurth, der natürlich die Behörde auch gern in Eberswalde gesehen hätte, aber sich mit seiner Amtskollegin der Uckermark auf die Modellregion geeinigt hat. Denn während im Barnim die Partnerschaft mit dem Schulamt inzwischen zehn Jahre alt ist und "messbare Ergebnisse" gerade bei den Bildungsübergängen von Kindern zeigt, steht dieser Prozess in der Uckermark noch ganz am Anfang. Sozialdezernent Henryk Wichmann wird nicht müde, auf den exorbitant hohen Anteil von Kindern mit schlechten Leistungen und fehlenden Abschlüssen zu verweisen.

Acht Personalstellen vor Ort

Jetzt sollen die Kreise noch stärker eingreifen. Dazu startet die Uckermark in wenigen Wochen das neue Bildungsamt auf dem gleichen Flur des Schulamts in Angermünde.

Insgesamt acht Arbeitsplätze hat das Schulamt eingerichtet, darunter fünf für die Schulräte der Grund- und weiterführenden Schulen.