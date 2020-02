Nancy Waldmann

Frankfurt (Oder) (MOZ) Steffen Q. ist mehrfach vorbestraft und noch in der Bewährungszeit, als er erneut vor Gericht steht. Er soll am 7. März 2019 drei Bauzäune vom Gelände des Frankfurter Autohändlers Mahmud A. in der Goepelstraße entwendet haben.

Dies sei mit Mahmud A. abgesprochen gewesen, behauptet Steffen Q. Die beiden hätten sich von der Trödelhalle, in der Q. öfter einen Kaffee trinkt, gekannt. Als der Angeklagte in solcher Runde hörte, dass Mahmud A. seinen Autohandel aufgeben will, habe er ihn nach den Bauzäunen gefragt. "Kannste haben" soll Mahmud A. geantwortet haben. Wochen später holte Q. die drei Zaunfelder ab – ohne vorher noch einmal mit Mahmud A. zu sprechen.

Als Steffen Q. erneut die Trödelhalle besuchte, bekam er zu hören, er habe die Bauzäune geklaut, auf einer Überwachungskamera sei es zu sehen. Mahmud A. hatte Anzeige wegen Diebstahls erstattet. Er lasse die Anzeige fallen, wenn Q. ihm 500 Euro für die Zäune gebe. Q. habe soviel nicht zahlen wollen, sondern die Zäune zurückbringen wollen. Da er verunsichert gewesen sei, ob Mahmud A. ihm den Empfang bestätige, ging Steffen Q. selbst zur Polizei und schilderte die Sache. Er sei sich keines Diebstahls bewusst. Q.s Anwalt führt eine Ebay-Recherche an, nach der gebrauchte Bauzäune ab 25 Euro zu haben seien. Die Glaubwürdigkeit von Mahmud A., der einen viel höheren Wert geltend macht, zieht er in Zweifel.

Mahmud A. erzählt eine andere Geschichte, überwiegend mithilfe des Arabisch-Dolmetschers. Mit Steffen Q. habe er sich nur knapp gegrüßt, ihn nie gesprochen. Das Gespräch über die Bauzäune habe es nicht gegeben. Ein Interessent wollte sein Geschäft übernehmen – mit den Bauzäunen. Die habe A. – vielleicht überteuert – für 400 Euro samt Transport erworben. Ein vom Angeklagten als Zeuge geladener Bekannter konnte Steffen Q. nicht entlasten. Er konnte das Gespräch mit Mahmud A. nicht bezeugen.

"Ihr Prozessverhalten ärgert mich", sagt der Staatsanwalt zum Angeklagten. Er sieht den Diebstahl der Zäune belegt und fordert eine Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu je 30 Euro sowie den Einzug des Vermögenswerts der Zäune. Um eine Freiheitsstrafe komme er knapp herum, so der Staatsanwalt, da die Bewährungsstrafe nicht wegen eines Diebstahls verhängt wurde. Q.s Anwalt plädiert auf Freispruch. Richterin Uta Weigert folgt dem Antrag des Staatsanwalts. Den Wert der drei Bauzäune schätzt sie auf 100 Euro.