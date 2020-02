Mathias Hausding

Potsdam (MOZ) Vor zehn Tagen blieben die Fragen dieser Zeitung zum Thema noch unbeantwortet – am Dienstag nun hat das Bildungsministerium erstmals eine umfangreiche Statistik zur Schulschwänzerei vorgelegt. Die mit Hilfe eines neuen Erfassungssystems gewonnenen Daten gelten von nun an als wichtige Indikatoren im Kampf gegen die im Bundesvergleich hohe Schulabbrecherquote in der Mark. Regelmäßiges Schwänzen wird als eine Hauptursache für gescheiterte Schulkarrieren angesehen.

Laut der Statistik haben im Schuljahr 2018/2019 genau 6425 Schülerinnen und Schüler an mehr als zwei Tagen innerhalb eines Vierteljahres unentschuldigt gefehlt. Rund 4000 Kinder und Jugendliche gelten nach den Kriterien des Ministeriums gar als Schulverweigerer, weil sie an mehr als fünf Tagen innerhalb eines Vierteljahres ohne Entschuldigung dem Unterricht ferngeblieben sind. Das sind 1,8 Prozent aller Schülerinnen und Schüler an allgemeinbildenden Schulen in öffentlicher Trägerschaft.

Die Probleme sind je nach Schultyp unterschiedlich ausgeprägt. An Grundschulen und Gymnasien sind die Zahlen im Landesdurchschnitt sehr gering, an Oberschulen hingegen liegt der Anteil der Schwänzer bei fast neun Prozent, an Gesamt-schulen bei über sieben Prozent.

Als Reaktion auf unentschuldigtes Fehlen im Unterricht wurden laut Ministerium im vergangenen Schuljahr 186 Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen angeordnet, also zum Beispiel Ermahnungen oder schriftliche Mitteilungen an die Eltern. In 76 Fällen wurden Bußgeldverfahren eingeleitet. Die Ordnungsämter können hier bis zu 2500 Euro erheben.

"Wir nehmen diese Verletzung der Schulpflicht sehr ernst", sagte Bildungsministerin Britta Ernst (SPD). "Wer Schule schwänzt, büßt Bildung ein." Es müsse rechtzeitig aufgeklärt werden, warum Schüler schwänzen, um Hilfsangebote machen zu können. Zuallererst seien die Eltern in der Pflicht, so Ernst. Doch auch Lehrkräfte, Schulen und Schulämtern sollten konsequent reagieren.