Mathias König

Frankfurt (Oder) Die Frankfurter fuhren mit dem Ziel zur Futsal-Meisterschaft des Nordostdeutschen Fußballverbandes, mindestens eine Medaille mit an die Oder zu nehmen. Allerdings sprang am Ende nur ein enttäuschender 5. Platz heraus. Sechs Landesvertreter kämpften im Modus Jeder gegen Jeden um den Meistertitel der ostdeutschen Bundesländer und der damit verbundenen Qualifikation zur Teilnahme an der Endrunde der besten Teams Deutschlands.

Das erste Spiel gegen den VfB Germania Halberstadt, dem Vertreter von Sachsen-Anhalt, wurde von den Brandenburgern völlig verschlafen. Gravierende Fehler im Spielaufbau und im Abwehrverhalten führten zu einer 0:2-Niederlage. Auch der Vergleich gegen den FC Mecklenburg Schwerin begann mit einer hohen Fehlerquote, so dass die Frankfurter schnell mit 0:2 in Rückstand lagen. Mit zunehmender Spielzeit gelang es aber, klare Torchancen herauszuspielen, die allerdings kläglich vergeben wurden. Immerhin wurde eine Steigerung zum ersten Spiel deutlich sichtbar. Kurz vor Ende des Spiels fiel dennoch der 0:3-Endstand.

Um nicht ganz chancenlos zu bleiben, nahm sich die Mannschaft vor, diesen klassischen Fehlstart auszugleichen – was auch eindrucksvoll gelang. Die beiden folgenden Spiele gegen den SC Vieselbach (Thüringen) und den Bischofswerdaer FV (Sachsen) wurden jeweils 2:0 gewonnen, wobei auch hier das Verhältnis Trefferquote zu Chancen weit auseinander lag. Die größte vergebene Chance war ein Strafkick von der Sechs-Meter-Linie.

TeBe ungeschlagener Meister

Im letzten Spiel gegen Tennis Borussia Berlin konnten auf Grund der Tabellenkonstellation noch die Plätze 2 bis 5 erreicht werden. Hochmotiviert startete der 1. FCF in die letzten zwölf Minuten. Bis zur 6. Minute erspielte man sich gute Tormöglichkeiten, ehe die Hauptstädter ihre erste Chance zur Führung nutzten. Trotz weiterer Möglichkeiten blieb es bis zum Schluss bei diesem Spielstand. Da Vieselbach sein letztes Spiel hoch gewann, reichte es bei gleicher Tordifferenz aber weniger geschossener Tore nur zu Platz 5. "Diese Platzierung spiegelt das Leistungsvermögen nicht wider. Es wurde uns aber aufzeigt, dass bei Gegnern auf Augenhöhe grobe Fehler zu Gegentoren führen. Und wenn dann noch aussichtsreiche eigene Chancen fahrlässig vergeben werden, ist keine bessere Platzierung möglich", erklärte Frankfurts Trainer Mathias König und gratulierte den ungeschlagenen Berlinern zum Titel.

Nach diesem letzten Winter-Höhepunkt stehen noch ein Hallenturnier in Neuzelle sowie zwei Vorbereitungsspiele an, ehe am 23. Februar die Rückrunde der Brandenburgliga mit einem Heimspiel gegen den Tabellenzweiten Stahl Brandenburg beginnt.

1. FC Frankfurt: Raoul Nideczki, Dominik Müller – Max Rocher, Kevin Goldammer, Len Koch, Jo Zuprit, S. Will, Horst-Nico Laube, Leon Martin, Lukas Dochan