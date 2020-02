Roland Becker

Velten (MOZ) Als im vorigen Herbst mit dem Bau neuer Bushaltestellen an der Pinnower Chaussee in Höhe der Waldsiedlung begonnen wurde, war Karl Engelschalt guter Dinge. "Unsere Freude war groß", schreibt der Anwohner. Als das "in die Jahre gekommene, schief stehende, jedoch massive Wartehäuschen" abgerissen wurde, ging er fest davon aus, dass die erneuerten Haltestellen auch moderne Möglichkeiten erhalten, sich vor Wind und Wetter beim Warten auf den Bus zu schützen. Nach und nach entstand der Wartebereich, kamen Papierkörbe, Bänke und Haltestellenschilder hinzu. Dann waren die Arbeiten abgeschlossen. Engelschalt kritisiert: "Es fehlt ein Schutz, da diese Haltestellen auf freiem Feld stehen."

Solche Wartehäuschen, räumt Veltens Sprecherin Susanne Zamecki ein, waren gar nicht vorgesehen: "Wir haben das bei der sehr wenig frequentierten Haltestelle nicht für nötig erachtet." Dabei gibt es vom Kreis sogar Förderprogramme für eine solche Ausstattung. Nach der Anfrage dieser Zeitung sagte Zamecki, dass man nun Kontakt mit der Firma Wall aufgenommen habe, die in Velten solche Unterstände produziert. Die SPD will in diesem Haltestellen-Fall auf Nummer sicher gehen und beantragt am Donnerstag im Stadtparlament, dass die Verwaltung bis zum Herbst eine Kostenschätzung für den Bau zweier Wartehallen liefert. Der Halt Pinnower Chaussee sei der einzige, der damit nicht ausgestattet ist.