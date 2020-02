Bernhardt Rengert

Brandenburg an der Havel Es gibt Bücher, die sind unbestrittene Dauerbrenner und das schon seit Jahren, Jahrzehnten oder sogar Generationen. Das sind oft die "Klassiker" jenseits aller literarischen Top- und Bestseller-Listen. Daneben gibt es zahllose rasch wieder vergessene Titel und auch die unverwüstlichen Serien, die beharrlich auf sich Aufmerksam machen. Zu denen gehört zweifellos die nicht endende Reihe der "Conni"-Bücher. Mittlerweile ist es schon lange kein Problem mehr, seine Kinder vom Kitaalter bis zum jugendlichen Erwachsenen-Dasein mit passgenauer Conni-Lektüre zu versorgen. Die ab 3, ab 6, ab 10 oder ab 12 Jahren empfohlenen Bände bilden schon eigene Reihen mit stetig wachsender Titel-Zahl. Kürzlich erst ist mit "Conni, das Traumzimmer und andere Baustellen" Band 15 in der Ü10-Reihe von "Conni & Co" als Hörbuch erschienen. Ersonnen von Karoline Sander und unterhaltsam gelesen von Schauspielerin Ann-Cathrin Sudhoff geht Conni auch diesmal mit der Zeit und widmet sich auf ihre Weise gerad aktuellen Trends wie "DIY" und "Upcycling". Als Siebtklässlerin hat sie schon ihre eigenen Vorstellungen vom Leben. Wirklich aufregend ist ihr Zimmer da für sie nicht mehr. Im Gegenteil, alles langweilig und sie fühlt sich längst zu alt für das ganze Spielzeug und die Kuscheltiere. Die Möbel sind auch nicht mehr der Bringer. Alles sieht irgendwie zu sehr nach Kinderzimmer und viel mehr nach Grundschule als nach Gymnasium aus. Ihr Plan es zu renovieren ist schnell gefasst und weil es möglichst wenig kosten soll, muss sie die Sache selbst in die Hand nehmen. Sogar das Schlafproblem bekommt sie gelöst. Für die Dauer ihrer ersten Do-it-yourself-Renovierung nimmt sie ihr jüngerer Bruder in seinem Zimmer auf – für einen Schokoriegel – pro Tag! Ihre Freundinnen versprechen zu helfen und Phillip auch, doch das eine Renovierung so viel Arbeit bedeutet … Und trotzdem geht der Alltag weiter, hält jede Menge weiterer Überraschungen und neue Probleme bereit ehe Conni am Ende aus vollem Herzen bekennen kann, dass sie mit dem Renovier-Ergebnis "nicht zufrieden sondern obermegaglücklich" ist.

Hörbuch; Karoline Sander: Conni, das Traumzimmer und andere Baustellen, (Conni & Co, Band 15), gekürzte Lesung von Ann-Cathrin Sudhoff, 2 CDs (ca. 164 min), Silberfisch Hamburg 2019, ISBN 978-3-7456-0076-6, 12,-€.