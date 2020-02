René Wernitz

Rathenow (MOZ) Die Volkshochschule Havelland bietet einen Kurs zum Gestalten eines Fotobuchs. In dem zweitägigen Kurs lernen Teilnehmer, wie sich Fotos, Texte und gescannte Vorlagen frei arrangieren lassen. Der Kurs findet am 19. und 26. Februar, jeweils von 9.00 bis 12.15 Uhr, am VHS-Standort in Rathenow, Bammer Landstraße 10, statt. Anmeldungen unter 03385/5517334 oder auf www.vhs-havelland.de.