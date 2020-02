Manuela Bohm

Rathenow (MOZ) Sechs Gesprächsrunden zu verschiedenen Themen rund ums Familienleben bietet die Erziehungs- und Familienberatungsstelle der AWO in Rathenow erstmals an. In der Elternkosmos genannten Reihe geht es um Kommunikation, Vorbilder, Patchworkfamilien, Pubertät und vieles mehr.

"Einen ersten Elternabend boten wir im September 2019 an. Das Thema Pubertät interessierte viele Eltern", sagt Barbara Keller Beraterin in Diensten des AWO Bezirksverband Potsdam e.V. über das neue Angebot. Im zurückliegenden Jahr habe der freie Träger, der die Familienberatung bereits seit 1992 für den Landkreis Havelland anbietet, eine weitere volle Stelle dazu bekommen.

Daher können die fünf Beraterinnen das neue Angebot stemmen. "Wir beobachteten, dass häufiger Eltern mit Fragen zu uns kamen, deren Kinder in der Pubertät sind. Daher starteten wir 2019 mit diesem Thema", so Keller. Die weiteren Themen wurden aus Elternwünschen hergeleitet. Die Angebote der Beratungsstelle nutzten im Vorjahr 242 Familien.

Die Elterngespräche 2020 starten zum Thema "Patchworkfamilie, Bonuseltern, es ist kompliziert..." am kommenden Montag 17. Februar. Fast 60 Prozent aller Beratungsfälle die die Stelle in der Rosa-Luxemburg-Straße betreut, drehen sich um den Themenbereich Trennung, Scheidung und Umgang mit Kinder.

"Ich denke, wir landen bei den Elterngesprächen jedoch immer auch bei der Kommunikation", so Keller. In Familien und sicher in Patchworkfamilien sei diese wichtig, da Absprachen mit mehreren Personen erfolgen. "Man darf akzeptieren und auch aushalten, dass jemand anderer Meinung ist. Viele haben die Vorstellung von nur einer Wahrheit. Denen, den es aufgeht, dass es mehrere Wege in der Kindeserziehung und im Zusammenleben gibt, brauchen weniger hartnäckig sein", meint die AWO-Beraterin.

Die Erziehungs- und Familienberatungsstelle möchte mit Elternkosmos ein niederschwelliges Angebot schaffen. "Eltern kommen oft erst in unsere Beratung, wenn sie sich in einer Krise sehen", erklärt Keller. Für diejenigen, die Fragen haben und sich austauschen wollen, aber eine Beratung weniger in Betracht ziehen, sind die Gespräche der Reihe Elternkosmos ausgelegt. Sie finden an sechs Montagen, jeweils von 18.00 bis 19.30 Uhr, in der Rosa-Luxemburg-Straße 3 statt. Anmeldungen werden per Mail an familienberatung-hvl@awo-potsdam.de entgegen genommen.