Jürgen Liebezeit

Birkenwerder (MOZ) Als Karsten Noack vor 30 Jahren am 12. Februar um 9 Uhr im Rathaus Birkenwerder stand, betrat er Neuland im doppelten Sinne. Er war der Erste im Ort, der sich gut drei Monate nach dem Fall der Mauer als Computerexperte selbstständig machte und ein Gewerbe anmeldete. Das Gesetz zum Verbot privatwirtschaftlicher Tätigkeiten in zahlreichen Bereichen wurde an diesem Tag aufgehoben. Außerdem hatte Noack eine revolutionäre Idee, die schon vor der Wende in seinem Kopf umher spukte.

"Mein Startkapital waren 100 Ost-Mark und ein blauer Trabi", erzählt der gelernte Gerätetechniker und Ingenieur. Zum Telefonieren musste er sogar immer zum Bahnhof gehen. Dort stand eine funktionierende Zelle. Einen privaten Anschluss hatte Noack noch nicht.

Abkürzung statt Umweg

Der Neu-Unternehmer, der schon Mitte der 1980er-Jahre Gefallen an Computertechnik ("Brotlose Kunst in der DDR") fand, hatte eine Vision. Er wollte das Programmieren von Datenbanken extrem vereinfachen. "Die etablierten Unternehmen machen oft einen Umweg, der sehr lange dauert. Wir finden die Abkürzung", lautete von Anfang an sein Motto. Er tüftelte jahrelang an einer Entwicklungsplattform, die maßgeschneiderte IT-Lösungen fast ohne aufwendige Programmierung ermöglicht. Die von Noack und seinem Team entwickelte Software übernimmt diese Aufgabe bis auf letzte Schritte, die noch von Menschen erledigt werden müssen. Mehr als 99 Prozent der Arbeit werde automatisch erledigt. "So sind wir um den Faktor 10 schneller. Das hält die Kosten niedrig", verdeutlicht Noack den Vorteil seiner Idee vom Paradigmen-Wechsel. Ein Software-Roboter sagt dem System, was es zu tun hat. "Der Computer generiert den Code", veranschaulicht Noack die Idee hinter seiner Software. "Da stecken 30 Jahre Erfahrung drin", sagt der 63-Jährige stolz.

Inzwischen ist die siebte Version erfolgreich am Markt etabliert. Sein Unternehmen "Scopeland Technology" hat zum Beispiel das Programm entwickelt, das die Fangquoten in Nord- und Ostsee überwacht. "Da werden in Echtzeit die Daten ermittelt und zur Verfügung gestellt." So können die Behörden schwarze Schafe, die sich nicht an die Bestimmungen halten, schnell ermitteln. Auch Bundes- und Landesbehörden sowie Großunternehmen gehören zu seinen Kunden.

"Mir war schon immer klar, dass das ein großes Thema wird", sagt er drei Jahrzehnte nach der Gründung. Der Mann hat Recht behalten. Denn seine Low-Code-Technologie mischt gerade den Markt auf und wird von Analysten und Branchenkennern mit Lobeshymnen überschüttet.

Durchbruch durch Namens-Idee

Der Durchbruch gelang vor gut sechs Jahren. Der renommierte amerikanische Analyst John Rymer ist auf die neue Art der Programmierung aufmerksam geworden. Er erfand dafür den Begriff "Low Code", der eingängig die komplizierte Materie auf den Punkt bringt. Grob übersetzt heißt es etwa "niedrigschwelliges Programm". "Wir dachten lange Zeit, wir sind die einzigen, die sich damit auseinandersetzen. Tatsächlich gibt es aber in Amerika und Europa mehrere Unternehmen, die sich mit dem Thema erfolgreich beschäftigen", hat Noack durch den Analysten erfahren. Inzwischen gibt es weltweit 200 Anbieter mit funktionierenden Produkten.

Auch die Programmier-Platzhirsche, die bislang konventionelle Produkte anbieten, strecken inzwischen ihre Fühler aus. "Jetzt wollen alle mitspielen", so Noack, denn der Markt sei nach aktuellen Schätzungen 40 Milliarden Euro schwer. "Das wird total spannend", freut er sich auf die Zukunft: "Jetzt geht es richtig los".

Bis heute war es für Noack aber ein harter und steiniger Weg. Lange Zeit wurde er als Fantast abgetan, dann mal wieder als "Ketzer der Branche" verschrien. "Querdenker haben es von Natur aus schwer", lächelt er die Probleme der Vergangenheit weg. Er räumt aber durchaus ein, die Schwierigkeiten unterschätzt zu haben. So habe es viel länger als angenommen gedauert, bis seine Idee Akzeptanz gefunden habe.

Neue Probleme

Inzwischen hat der Birkenwerderaner mit ganz anderen Problemen zu kämpfen. Er findet nur schwer neues Personal. Derzeit beschäftigt Scopeland 80 Mitarbeiter. "20 Stellen sind nicht besetzt", bedauert Noack. Dabei sucht er in erster Linie gar keine ausgebildeten Programmierer, sondern verstärkt auch Quereinsteiger aus allen Berufszweigen. Das Geschlecht sei egal. Intelligentes und strukturiertes Denken sei in der neuen Low-Code-Technologie viel wichtiger, als Fachwissen, das schnell erlernt werden könne. "Wir bieten eine gute Chance, in den lukrativen IT-Bereich einzusteigen." Gut wäre eine fundierte naturwissenschaftliche Ausbildung.

Ein Hauch von Silicon Valley

Das Arbeitsklima am Unternehmenssitz in der Düsterhauptstraße in Berlin-Waidmannslust wird von den Angestellten geschätzt. 2016 zog das Unternehmen aus Platzgründen von Birkenwerder in die Hauptstadt.

Feierabendbier auf der Terrasse

Es gibt nicht nur großräumige Büros und eine flexible Möblierung, sondern auch eine Sonnenterrasse, wo nach Feierabend auch schon mal gemeinsam ein Bier getrunken wird. Da wird der Geist der kalifornischen Internetpioniere von Silicon Valley in Waidmannslust erlebbar.

Nach Amerika will Noack aber nicht mehr umsiedeln. "Das stand zur Jahrtausendwende kurz zur Diskussion", erzählt er. Heute ist er froh, dass er trotz interessanter Offerten den Sprung über den Atlantik nicht gemacht hat. Auch ein Gang an die Börse, der zur Zeit der Internetblase zum Neuen Markt überlegt wurde, fand nicht statt. Heute ist das kein Thema mehr. "Wir sind aus eigener Kraft gewachsen. Das ist besser." Zu dem "Start up" aus der Wendezeit gehört inzwischen auch ein Maskottchen. Es ist ein fleißiges Eichhörnchen namens "SQPI". Es ist Symbol für die stetige Arbeit, die in der Software-Schmiede seit der Gründung in Birkenwerder geleistet wird. Inzwischen nennen sich die Mitarbeiter selber "Sqpies".