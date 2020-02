Friedrich de la Motte Fouqué hätte am Mittwoch Geburtstag. Er hatte am 12. Februar 1777 auf der Brandenburger Dominsel das Licht der Welt erblickt. Seine besten Jahre erlebte er auf Schloss Nennhausen. © Foto: privat

René Wernitz

Havelland (MOZ) Runde Sachen: Am 30. Dezember jährte sich Theodor Fontanes Geburt zum 200. Mal. Am 12. Februar 2027 dürfte Friedrich de la Motte Fouqué groß rauskommen, da bei ihm der 250. Geburtstag ansteht. Rückblickend haben beide Dichter dem Havelland große Gefallen erwiesen. Der eine machte Ribbeck deutschlandweit berühmt. Heute ist das dortige Schloss die touristische Schaltzentrale der Reiseregion, mit integriertem Fontane-Museum. Der andere schaffte schon im 18. Jahrhundert, worum sich gegenwärtige Havelländer teils erfolgreich mühen: Fouqué und seine Ehefrau Caroline lockten Berliner in den ländlichen Raum.

Noch heute ist Schloss Nennhausen, in dem die Fouqués nach ihrer 1803 erfolgten Heirat gemeinsam in zweiter Ehe lebten, ein kulturell interessanter Ort. Es ist eine etablierte Spielstätte der Havelländischen Musikfestspiele. Am 28. März gastieren wieder Berliner dort. Es handelt sich um Studenten der Universität der Künste (UdK), die sich mit ihren Instrumenten und Werken verschiedener Komponisten vorstellen. Am 10. Oktober spielt im Schloss Nennhausen ein Klaviertrio zu Ehren eines diesjährigen Jubilars und Zeitgenossen der Fouqués, dem 1770 geborenen Ludwig van Beethoven.

Freilich dürfte es schon zu Fouqués Zeiten hin und wieder etwas klassische Musik in Nennhausen gegeben haben, womöglich zum Zeitvertreib. Auch der Berliner Gelehrte Wilhelm von Humboldt war gern gesehener Gast im Schloss, wenn dort etwas los war. Er soll irgendwann die "fatalen Knütteldämme" beklagt haben, auf denen die Reisen nach Nennhausen erfolgten. Doch war es eher die Romantik, die die Gäste aus der preußischen Metropole lockte und das Schloss auf dem Lande zu einem "Märkischen Musenhof" werden ließ. Dieser Begriff findet sich auf www.schloss-nennhausen.de.

Nicht unerwähnt bleibt online, dass der Dichter, ein bedeutender Vertreter der Romantik, seine "Undine" dort verfasste, die 1811 veröffentlicht wurde. Zu den Gästen der Schlossherren gehörte unter anderem E.T.A. Hoffmann, der Fouqués "Undine" als Zauberoper auf die Bühne des Königlichen Schauspielhauses am Gendarmenmarkt in Berlin brachte. Uraufführung war am 3. August 1816. Das Libretto hatte Fouqué persönlich beigesteuert. Kaum zu glauben, dass es die "Undine" noch auf keine Bühne ihrer Heimatregion schaffte - weder als Oper noch als Theaterinszenierung. Was nicht war, kann noch werden. Sieben Jahre bleiben Zeit, bis zum großen Jubiläum des Dichters, das sich für eine "Undine"-Produktion im westlichen Havelland bestens anbietet.

An diesem Mittwoch ist zunächst sein 243. Geburtstag. Traditionell markiert der 12. Februar den Teilnahmeschluss am UNDINE-Wettbewerb für neue Märchen. Initiatoren sind die Fouqué-Bibliothek in Brandenburg/Havel und BRAWO. Zur Teilnahme aufgerufen waren junge Leute aus der Region, zwischen 7 und 25 Jahren, die Märchen lieben und selbst ein neues schreiben wollten. Den Wettbewerbsgewinnern winken nicht nur jeweils 150 Euro und eine UNDINE-Statuette, es wird ihnen ferner die Ehre zuteil, dass ihr Siegerbeitrag im Brandenburger Theater live vorgelesen wird. Die Märchen-Matinee zur Preisverleihung findet am 22. März statt.