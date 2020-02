Manuela Bohm

Rathenow (MOZ) Preisgekrönten Musikern können Rathenower am Samstag, 15. Februar, zuhören. Junge Leute, die sich im Regionalwettbewerb Jugend musiziert hervortaten, zeigen im Konzertsaal der Alten Mühle, Am Schwedendamm, noch einmal ihr Können. Der Eintritt zum Preisträgerkonzert ab 15.30 Uhr ist kostenfrei. Um Spenden für die Arbeit des Fördervereins der Musikschule Rathenow wird gebeten.

Am Jugend-musiziert-Wettbewerb der Region West des Landes Brandenburg nahmen 286 Nachwuchsmusiker im Alter von 6 bis 27 Jahren teil. Sie kamen aus den Landkreisen Potsdam-Mittelmark, Oberhavel, Ostprignitz-Ruppin, Prignitz, Havelland und Teltow-Fläming sowie aus den Städten Brandenburg und Potsdam. Sie haben sich den 51 Fachjuroren in 9 Ausschreibungskategorien gestellt. 126 von ihnen wurden zum Landeswettbewerb delegiert, der vom 19. bis 21. März in Cottbus stattfinden wird. 17 der Preisträger lernen im westlichen Havelland. Sie präsentieren dem Rathenower Publikum Teile ihrer jeweiligen Wettbewerbsprogramme, darunter Auftritte am Klavier und der Harfe.

Im Landeswettbewerb kommen die besten jungen Musiker aus dem Land Brandenburg in Cottbus zusammen. Sie stellten sich bisher der Jury bei den Wettbewerben in den Regionen West, Süd und Nord-Ost. Rund 250 Musiker sind es, sieben davon kommen aus dem Westhavelland, der Landkreis wird von insgesamt 23 Musikschülern vertreten.