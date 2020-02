Volker Rudolph

Wiesenau Die Landesklasse-Fußballer des SV Blau-Weiss Markendorf haben zum Abschluss der Winter-Vorbereitung ihren letzten Test am Samstag um 13.30 Uhr beim Kreisoberligisten VfB Steinhöfel. Eine Woche später findet dann der Rückrunden-Auftakt der sehr ausgeglichenen Landesklasse-Staffel Ost daheim gegen Viktoria Jüterbog statt.

Tommy Klatt trifft vierfach

Zuvor hatten die Vorort-Frankfurter auch ihr drittes Spiel in der Vorbereitung erfolgreich gestaltet. Sie siegten beim ambitionierten Kreisoberligisten SG Wiesenau auf dem Kunstrasenplatz am Ende klar mit 5:0 (1:0). Für die Tore sorgten Neuzugang Dawid Zurawski (15.) und viermal Tommy Klatt (51., 83., 87., 89.). Der Erfolg war verdient, wenn er auch in der Höhe erst in den letzten zehn Spielminuten seinen Ausdruck fand. Manch gute Kombination der Gäste war zu bestaunen und einige taktische Variationen. Die Trainer waren mit Einsatz und Spiel ihrer Jungs sehr zufrieden. Denny Danowski verwies auf den Testcharakter und wollte die Höhe des Sieges auch nicht überbewerten. "Wir haben eine engagierte Leistung der Mannschaft gesehen und die Tore wurden gut herausgespielt. Das Resultat ist zweitrangig, wichtig war die gute Vorstellung. Wenn die restlichen Spieler noch hinzustoßen, sollte ein erfolgreicher Start in die Rückrunde möglich sein", erklärte der Markendorfer Coach.

Blau-Weiss Markendorf: Piotr Dmuchowski – Mateusz Nowaczewski, Florian Schrape, Eric Vincent Northe – Kamil Krzeptowski, Denny Danowski (58. Sebastian Baer),Sascha Kloss (46. Tom Borchardt), Eric Wieland – Tommy Klatt, Ceyhan Güleryüz, Dawid Zurawski

Schiedsrichter: Robert Glaser (Eisenhüttenstadt) – Zuschauer: 40