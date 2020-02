Daniela Windolff

Angermünde Diese Summe mussten die Mitglieder im Angermünder Hauptausschuss erst einmal schlucken: Rund 6,5 Millionen Euro wird die Sanierung und der Umbau vom Haus Uckermark im Hohen Steinweg zum neuen Angermünder Museumsdomizil am Ende kosten. Das sind 2,5 Millionen Euro mehr als ursprünglich geplant.

Zum Planungsstart 2015 ging die Stadtverwaltung von voraussichtlichen Gesamtkosten in Höhe von 3,9 Millionen Euro aus, die von der Stadtverordnetenversammlung auch so beschlossen wurden. Zwar erhält die Stadt für das Projekt Fördermittel aus dem Denkmalschutzprogramm der Städtebauförderung, mit dem Angermünde seit über 25 Jahren seine Stadtsanierung stemmt. Doch die Stadt muss für jeden Förder-Euro auch Eigenmittel bereitstellen. Für das neue Museum waren dafür ursprünglich rund 1,4 Millionen Euro, die nun durch die Kostenexplosion auf rund 1,7 Millionen Euro steigen, also 188 174 Euro mehr als geplant, die nun bis zum Jahr 2023 im Haushalt eingeplant werden müssen.

Höhere Preise in allen Gewerken

Die Kostenexplosion ist vor allem auf die in den vergangenen vier Jahren deutlich gestiegenen allgemeinen Baupreise in allen Gewerken zurückzuführen. Zudem waren die denkmalgeschützten Vorderhäuser Hoher Steinweg 17/18 in einem weitaus schlechterem baulichen Zustand, als vorherige Begutachtungen ergeben hatten. Erst bei Sanierungsbeginn wurden die bösen Überraschungen sichtbar. Zum Beispiel hatten die Gebäude kein Fundament und der Bauuntergrund entsprach nicht mehr heutigen Anforderungen. Die Fundamente mussten nachträglich aufwendig gelegt werden.

Zusätzlich führten weitreichende archäologische Untersuchungen auf dem Gelände zu erheblichen zeitlichen Bauverzögerungen und damit steigenden Kosten, zum Beispiel für längere Stand- und Mietzeiten für Kran und Baugerüste.

Auch stimmten Bauplanung und Museums- und Ausstattungsplanung zeitlich nicht überein, genauer gesagt, die Ausstellungsplanung war zum Zeitpunkt der ersten Bauplanung schlicht noch gar nicht vorhanden, sodass sich im Nachhinein durch Anforderungen der Museumsplaner bauliche Veränderungen ergaben, insbesondere bei der Elektrik und IT-Ausstattung.

Sanierungsmittel ausgeschöpft

Die Kostensteigerungen betreffen alle Bereiche. Die Sanierung der Vorderhäuser kostet rund 1,4 Millionen Euro mehr und ist mit nunmehr rund 2,7 Millionen Euro doppelt so teuer wie geplant. Auch die Kosten für die Außenanlagen verdoppeln sich auf nunmehr 448 000 statt 219 600 Euro. Der Neubau kostet mit rund 2,2 Millionen Euro nun knapp 650 000 Euro mehr als die Planung im Jahr 2015 vorsah. Die Prüfkosten für die Baumaßnahme steigen von 125 100 auf nunmehr 218 041 Euro. Der Abriss des alten Kinosaals verschlingt gut 37 500 Euro zusätzlich und kostet nun 133 025 Euro. Und schließlich wird auch die Ausstattung um rund 95 000 Euro teurer und kostet knapp 790 000 Euro.

So kommt unterm Strich der Mehrbedarf von insgesamt 2,5 Millionen Euro zusammen, die aus dem Fördermitteltopf des Sanierungsprogramms sowie aus dem Stadthaushalt verbraucht werden. Das hat Auswirkungen auf andere Sanierungsmaßnahmen in der historischen Altstadt. Die Leiterin des Fachbereiches Planen und Bauen, Susanne Tahineh, bestätigte auf Anfrage von Abgeordneten im Hauptausschuss, dass mehrere Anträge für Sanierungsobjekte von privaten Bauherren nun erst einmal liegen bleiben müssen, weil nun die Sanierungsmittel bis voraussichtlich 2023 durch den Museumsbau gebunden sind.

Möglich sei jedoch, dass sich die Fördermittelbescheide in dieser Zeit noch ändern und mehr Geld von Land und Bund fließt. Dann können auch wieder private Maßnahmen im Sanierungsgebiet gefördert werden.

Eröffnung im Frühjahr

Gegenwärtig werden die letzten Trockenbauarbeiten im Veranstaltungsraum und in den Sonderausstellungsräumen sowie Malerarbeiten durchgeführt. Der Umzug des Museumsbestandes in die neuen Depoträume hat bereits begonnen. Im Frühjahr soll das Haus mit dem neuen Museum und der Touristinformation eröffnet werden. Mit der Sanierung des Hauses Uckermark hat die Stadt einen der letzten großen Brocken saniert. Danach wartet die Brüderstraße 18 auf Rettung.