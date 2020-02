Ina Matthes

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Gartensiedlung Paulinenhof gehört zu den schönsten Wohngegenden in Frankfurt (Oder). Die Ein- und Mehrfamilienhäuser mit den gelben und orangenen Fassaden wurden in den 1920er-Jahren gebaut, als die Reichsbahndirektion Ost nach Frankfurt zog. Rund 300 Wohnungen für Beschäftigte entstanden.

Solche Werkswohnungen gab es bis vor 50 Jahren noch einige Hunderttausend in Deutschland und heute "nur noch einen Restbestand. Die meisten sind verkauft", sagt Ulrich Ropertz, Geschäftsführer des Deutschen Mieterbundes. Als "Mitarbeiterwohnungen" werden sie jetzt wiederentdeckt. Zum Beispiel in Berlin, wo die Polizei und die Bauwirtschaft Wohnungen für ihre Beschäftigten bauen oder bauen lassen. "Bezahlbare Wohnungen sind für viele Unternehmen heute zu einem Standortfaktor geworden", sagt Ropertz. Das Stadtentwicklungs-Institut RegioKontext hat Daten dazu zusammengetragen und sie am Mittwoch in Berlin vorgestellt. Genaue Zahlen für Deutschland gibt es allerdings nicht, manche Unternehmen wollten nicht offen darüber reden, sagt Arnt von Bodelschwingh von RegioKontext. "Wir stellen in den vergangenen beiden Jahren ein Wachstum fest."

Der Staat will das mit Steueranreizen fördern. Seit diesem Jahr müssen Arbeitnehmer keine Steuernachzahlungen fürchten, wenn ihnen der Chef eine preiswerte Firmenwohnung als geldwerten Vorteil überlässt. Firmen dürfen ihren Angestellten Mieten anbieten, die bis zu einem Drittel unter den marktüblichen Konditionen liegen. Die landeseigene Berlinovo schafft so in Zusammenarbeit mit der Polizei Wohnraum für Polizeianwärter in Berlin: 37 Appartements gibt es bereits in Lichtenberg, 164 entstehen in Spandau.

Die Fachgemeinschaft Bau Berlin und Brandenburg hingegen lässt von Bauarbeitern Wohnungen für Bauarbeiter bauen. In Wilmersdorf errichtet die Gemeinschaft ein Haus mit 37 Ein-bis Dreiraumwohnungen zwischen knapp 40 und 80 Quadratmetern Wohnfläche. Mitgliedsunternehmen sollen sie zu Preisen zwischen 11,50 und 12,50 Euro pro Quadratmeter Kaltmiete anmieten können. Das sei günstiger als der durchschnittliche Preis im Neubau von 14 Euro in Berlin, heißt es. Die Unternehmen wiederum dürfen die Wohnungen zu günstigeren, höchstens aber gleichen Konditionen, an ihre Mitarbeiter weitervermieten. So sollen Fachkräfte nach Berlin gelockt werden. Ab dem Sommer. Dann sollen die Wohnungen fertig sein.

Ihr Bau wird teurer als geplant. Ein Jahr lang ließ die Baugenehmigung auf sich warten. Bereits verpflichtete Firmen sprangen wieder ab, und neue mussten teurer gebunden werden, beklagt Thomas Herrschelmann, Sprecher der Fachgemeinschaft. Das habe die Kosten um 15 Prozent gesteigert. Auch Baunebenkosten, wie Gebühren für Gutachter, seien um bis zu 30 Prozent gestiegen. Ein Problem hatte der Bauherr aber nicht: ein Grundstück zu finden. Das neue Haus entsteht am Standort eines früheren Wohnheims im eigenen Besitz.

Bauland sei der "Flaschenhals" bei diesen Projekten, sagt Ingrid Esser vom Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobi­lienunternehmen. Der Flaschenhals weitet sich von Berlin aus gesehen Richtung Osten. Aber auch im ländlichen Brandenburg mit erschwinglichen Mieten sieht Arnt von Bodelschwingh Chancen auf Mitarbeiterwohnungen. Es gebe derzeit Gespräche mit einem Landkreis über Quartiere für Arbeitskräfte im Tourismus und der Industrie. Aber noch nichts Konkretes.

Anders als in Espelkamp, einer 26.000-Einwohner-Stadt mit boomender Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen. Dort entsteht ein Welcome-Haus für dringend benötigte junge Fachkräfte: 15 Appartements mit Wlan und Mobiliar um die acht Euro warm pro Quadratmeter. Eine Umfrage unter jungen Berufstätigen hatte ergeben, dass 34 Prozent der Befragten für eine gute, preiswerte Wohnung auch in eine Kleinstadt ziehen würden. Und dass sie dort schnell Kontakt zu Menschen ihres Alters finden wollen. Deshalb sind in dem Haus Gemeinschaftsräume geplant.

Mitarbeiter sollen nicht in langweilige Wohnheime ziehen, sondern in Quartiere nach ihrem Bedarf. Das haben schon die Erbauer der Paulinenhof-Siedlung in Frankfurt (Oder) vor fast hundert Jahren bedacht. Sie fragten die Mieter und die wünschten sich Gärten. Es wurde nach Grundsätzen gearbeitet, die heute noch gelten. So raten Experten Unternehmen zu Kooperationen. In Frankfurt bildete die Bahn damals mit der Stadt eine Siedlungsgesellschaft. Die Stadt brachte das Bauland ein. Noch zu DDR-Zeiten lebten dort Eisenbahner. Heute sind die Häuser privatisiert.