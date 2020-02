Andrea Linne

Eberswalde (MOZ) 4695 Wildschweine wurden im vergangenen Jagdjahr im Barnim erlegt. Das ist zu wenig. Denn eine Bache wirft inzwischen bis zu dreimal im Jahr bis zu zehn Frischlinge, wie Barnims Amtstierarzt Dr. Volker Mielke zu berichten weiß. Zum Eindämmen der Afrikanischen Schweinepest müssten daher viel mehr Tiere geschossen werden, darunter auch der Altersklasse Null. Das können manchmal schon Tiere bis zu 110 Kilogramm sein, aber auch Frischlinge dürften nicht nachwachsen, um konsequent in die Populationen einzugreifen.

Die wächst stetig. Trotz des Bemühens aller Jäger und Pächter, das Schwarzwild und die Schäden in der Land- und Forstwirtschaft sowie in Siedlungsgebieten gering zu halten.

Alle Altersgruppen

Um einen kleinen Anreiz zu bieten, schlagen die Abgeordneten des Ausschusses für Landwirtschaft nun dem Kreistag vor, die Mittel für die nötige Trichinenuntersuchung um 25 Prozent aufzustocken. Weil der Ausschuss selbst keine Anträge für den Kreistag einbringen darf, griffen sechs Abgeordnete in die Trickkiste. Auf Betreiben des Vorsitzenden Rainer Dickmann (Linke/Bauern) folgten die Mitglieder am Dienstagabend dem Vorschlag zur Mittelerhöhung.

Demnach sollen für das laufende Jahr 21 550 Euro und für 2021 28 750 Euro aus dem Kreishaushalt den Jägern für diese Kostenaufwendung zugute kommen. Nicht nur Barnimer Förster und Jäger dürfen davon partizipieren, sondern auch diejenigen, die im Barnim Schwarzwild erlegt haben. Und zwar egal, ob Frischling, Überläufer oder Keiler und Bache.

Im Hinblick auf die Seuchenprävention soll den 1400 Barnimer Jägern und Helfern damit kräftig unter die Arme gegriffen werden. Die Schwarzwildbestände müssen demnach reduziert werden. Auch die Nachbarlandkreise setzen auf Förderung, um die Jagd auf Schwarzwild anzukurbeln. Die vorgeschriebene Trichinenuntersuchung wird deshalb gestützt.

Die Zeit ist reif. Das neue Jagdjahr beginnt am 1. April 2020. Der nächste Kreistag tagt am 11.März und will darüber beschließen. Schon 2018 hatte der Kreis die Jägerschaft finanziell in ihrer Arbeit im Kampf gegen die Seuche unterstützt.