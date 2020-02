Markus Kluge

Heinrichsdorf (MOZ) Gute Aussichten für den Natur- und Artenschutz in Rheinsberg: Auf Antrag der SPD-Fraktion soll die Stadt künftig Initiativen und Projekte unterstützen, die sich für den Natur-, Arten-, und Klimaschutz einsetzen. Die Kommune soll dafür nach Möglichkeit Flächen für Anpflanzungen zur Verfügung stellen und Vorhaben, die die Stadt nichts kosten, positiv begleiten. Zudem möchte die SPD, dass die Stadtverwaltung das Anlegen der Streuobstallee in Heinrichsdorf genehmigt, sofern keine triftigen Gründe dagegen sprechen.

Hintergrund für diese beiden Anträge sind die Querelen um die Pflanzungen in Heinrichsdorf. Vor 14 Monaten hatten Anwohner ihren Plan, eine öffentliche Streuobstallee mit Apfelbäumen anzulegen, Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow (BVB/Freie Wähler) im Rathaus vorgestellt. Sie wollen damit einen Beitrag zur Artenvielfalt und zur Verbesserung des Landschaftsbildes leisten. "Ich bin auch weiter mit im Boot", betonte Schwochow am Montag in der Stadtverordnetenversammlung. Zu Auseinandersetzungen waren es aber gekommen, weil der Bürgermeister den Standort zuerst anzweifelte und der Nabu auf dem städtischen Grundstück pflanzen wollte, ohne dass dafür schriftlich die Bedingungen festgehalten worden waren. Zudem gab es Auseinandersetzungen um den Verlauf einer Grundstücksgrenze. Um den Konflikt zu lösen, findet Ende März ein Schlichtungstermin unter anderem mit Bürgermeister, Ortsvorsteher und Nabu-Mitgliedern statt. Lob für das Projekt kam am Montag bei der Sitzung von den Abgeordneten Freke Over (Linke) und Hans-Georg Rieger (BVB/Freie Wähler).