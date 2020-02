Jürgen Liebezeit

Hohen Neuendorf (MOZ) Wenn es im Haus brennt, können 120 Sekunden über Leben und Tod entscheiden. Denn so lange haben Menschen Zeit, sich zu retten. Je länger jemand dem tödlichen Qualm ausgesetzt ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, an einer Rauchvergiftung zu sterben.

Mit dieser Thematik hat sich die Arbeitsgruppe Technik am Marie-Curie-Gymnasium auseinandergesetzt. Ihr überzeugender Beitrag "Deine 120 Sekunden" erreichte beim bundesweiten Wettbewerb "120 Sekunden, um zu überleben", bei einer Online-Abstimmung den zweiten Platz . Für das Preisgeld in Höhe von 1 500 Euro soll eine neue Kamera für die AG gekauft werden.

Die 15 und 16 Jahre alten Jugendlichen haben mit Unterstützung der Bergfelder Feuerwehr einen Film gedreht. "Eigentlich sollte das Video genau 120 Sekunden lang sein", berichtet der Zehntklässler Finn Buchwald, der selber in der Feuerwehr aktiv ist. Doch es gab zu viel zu sagen. So wurde es ein vierminütiger Film, der mit einer dramatischen Szene beginnt. Zuerst ist nur Rauch zu sehen, dann ist eine Sirene zu hören. Die Feuerwehr rückt zu einem brennenden Haus an, in dem eine Person vermisst wird. Unter einer Fluchthaube kann der Bewohner in letzter Sekunde gerettet werden. "Drei Atemzügen reichen aus, um eine schwere oder sogar tödliche Vergiftung zu bekommen", sagt Feuerwehrmann Stephan Erfkämper in dem Film. Er gibt Tipps zum richtigen Verhalten. Oberstes Gebot sei es, ruhig zu bleiben. Kleinere Bränden könnten versucht werden zu löschen. Bei einem größeren Ausmaß sollte sofort die Flucht angetreten werden, wenn das möglich ist. Erst dann sei Hilfe zu holen. "Ein Rauchmelder kann in solchen Fällen lebensrettende Zeit verschaffen", sagt Erfkämper.

Genau solche Aufklärungskampagnen haben sich die Initiatoren des bundesweiten Schülerwettbewerbs "120 Sekunden, um zu überleben" erhofft. Werner Siegwart Schippel, Präsident des Landesfeuerwehrverbandes, lobte die engagierte Arbeit der Jugendlichen. Auch das sei Nachwuchsarbeit für die Feuerwehr. Er warb ebenfalls für das Unterrichtsfach "Feuerwehr", das derzeit an drei Schulen im Land ausprobiert werde. Das Modellprojekt sei in Deutschland einmalig. Die Jugendlichen werden dort zu Truppmännern und -frauen ausgebildet. Schulleiter Thomas Meinecke meldete bereits sein Interesse an. Er könne sich eine Zusammenarbeit seiner Schule mit der Feuerwehr gut vorstellen.

Der Film ist auf der Seite 120sek.de zu sehen.