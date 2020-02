Kurstädter trumpfen auf: Karol Wachala (Mitte) vom FC Schwedt versucht, sich gegen zwei Templiner durchzusetzen. Der SC Victoria gewann die Partie mit 4:1 und wurde am Ende sehr guter Turnierzweiter. © Foto: Carola Voigt

Jörg Matthies

Schwedt (MOZ) Mit Erfolgen von Teilnehmern aus Mecklenburg-Vorpommern und der Hauptstadt sind die Cup-Turniere bei den C- und E-Junioren in der Oderstadt zu Ende gegangen. Am deutlichsten fiel die Überlegenheit des 1. FC Neubrandenburg auf, der seine fünf Partien durchweg deutlich gewann und am Ende ein Torverhältnis von 22:1 verbuchen konnte. Das E-Team des BFC Dynamo holte den "energy-Cup" trotz einer Niederlage.

Bei den 9- und 10-Jährigen lieferten sich sieben Mannschaften im Modus "jeder gegen jeden" 21 Partien, von denen zehn mit lediglich einem Treffer Unterschied und zwei Unentschieden endeten. Aus der Statistik ragen zwei Kantersiege des 1. FC Neubrandenburg (8:0 gegen FCS E3, 6:0 gegen den Penkuner SV) heraus, dennoch gab es für das Team letztlich nur den vierten Rang, weil man nicht nur dem Turniergewinner BFC Dynamo unterlag, sondern gegen die erste Gastgeber-Vertretung ein 0:4 kassierte.

Das Heimteam von Coach Thomas Wernke, jüngst Teilnehmer an der Landesendrunde, hatte sicher auf ein besseres Abschneiden gehofft. Doch der Tag begann gleich mit einem 0:1-Fehlstart gegen die Berliner. Später verlor man auch gegen die polnischen Gäste Pogon und FASE Stettin (jeweils 1:2). Neun Punkte reichten letztlich nur zum fünften Rang. Der BFC Dynamo unterlag zwar gegen den Turnierzweiten Pogon, machte aber mit dem abschließenden 4:0 gegen den FC Schwedt E3, der mit einem Zähler Letzter wurde, alles klar.

Jedes Team nominierte auch hier einen besten Spieler für die Sonderehrung: Bei den Schwedtern gingen sie an Malte Bartelt (E1) und Daniel Maksyutin (E3).

C-Junioren: "Wilde" Staffel A

Alle acht avisierten Teams waren bei den C-Junioren angereist und spielten folgerichtig zunächst in zwei Gruppen um das Erreichen der Halbfinalplätze. Ziemlich wild ging es dabei in der A-Gruppe zu, wo zunächst Lok Eberswalde gegen Stettin I gewann, dann aber zweimal 1:4 verlor, während Salos zwei Erfolge einfuhr. Der Gastgeber bezwang zwar die Barnimer, unterlag aber gegen Stettin und die Templiner, die ihrerseits gegen die Salos-Jungs den Kürzeren zogen. Jeder konnte also scheinbar jeden bezwingen – der SC Victoria sowie Salos Stettin I erreichten aber schließlich die Halbfinals.

Auf solch ein Gerangel ließ sich der 1. FC Neubrandenburg von Beginn an nicht ein. 6:0, 5:0 und 5:1 hießen seine Resultate in der Gruppenphase, sodass selbst der zweitplatzierte MSV Neuruppin am Ende ein negatives Torverhältnis aufwies.

Als Besonderheit dieses Turniers wurden in der Platzierungsrunde auch für die Ränge 5 bis 8 zunächst "kleine Halbfinals" ausgetragen, bei denen sich in Überkreuzvergleichen die Staffeldritten und -vierten gegenüberstanden. Hier hielt sich der FC Schwedt zunächst gegen Salos Stettin II mit 4:1 schadlos, konnte den Schwung aber nicht ins Match um den fünften Rang gegen Lok Eberswalde mitnehmen, das mit 1:2 verloren ging. Als bester Akteur bei der Heimmannschaft wurde am Ende Ramon Rybin ausgezeichnet.

In der Finalrunde setzten die Neubrandenburger ihre Dominanz weiter fort. Salos Stettin I war beim 3:0 im Halbfinale genauso chancenlos wie der SC Victoria Templin, der nach seinem 4:0-Erfolg im Halbfinale gegen den MSV Neuruppin ein sehr gutes Abschneiden bilanzieren konnte, auch wenn das Endspiel gegen den 1. FCN schließlich mit 0:3 in die Binsen ging.