Sandra Euent

Falkensee (BRAWO) Das nächstes Konzert im Bürgerhaus Finkenkrug findet am Samstag, 22. Februar, um 20 Uhr statt. Zu Gast ist diesmal das Duo Slide Riders. Die beiden Männer kamen bereits 2016 ins Bürgerhaus und spielten ein fulminanten Blues-Rock-Konzert. Die beiden in der Berliner Szene bekannten Frontmänner Michael "Harry" Blochel und "catfish" Andreas Krambach präsentieren eine akustische Variante von Blues und Rock’n’Roll. So gibt es bekannte und seltener dargebotene Songs von Robert Johnson, Muddy Waters über J.J. Cale bis Keb’ Mo und natürlich auch selbst geschriebene Stücke zu hören. Der Bürgerverein Finkenkrug empfiehlt eine Reservierung unter der E-Mail-Adresse info@buergerverein-finkenkrug.de. Der Einlass beginnt um 19.15, der Eintritt kostet 15 Euro.