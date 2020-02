René Wernitz

Meyenburg/Strodehne (MOZ) Egal ob uni oder gemustert: Der Haushaltskittel hat auch im Havelland größtenteils ausgedient. In der DDR von Frauen nicht nur bei der Hausarbeit daheim gern getragen, hatte er sich hier und dort über die Wendejahre gerettet. Viele Seniorinnen konnten den Kittel nicht abstreifen. 2016 haben ihn die Künstlerinnen Gabriele Konsor und Birte Hoffmann für sich entdeckt. "Strodisign", so nennt sich ihr Kittel-Label. Sie schaffen in Strodehne neue farbenfrohe Kreationen, das brachte den Frauen 2019 den seinerzeit erstmals ausgelobten Kulturpreis Havelland ein. Im Januar 2020 unterstützte Konsor das in Meyenburg (Prignitz) ansässige Modemuseum bei der Beschaffung dutzender ausrangierter Exemplare. Konsors hatte vor Ort eine Kittelkollekte veranstaltet. Die Spenden stammen aus Stadt und Umgebung. In Kooperation mit "Strodisign" werden die Kittel ab Sonntag, 16. Februar, im Modemuseum in einer eigenen Ausstellung gezeigt. Die Vernissage beginnt um 15.00 Uhr. Kosnor und Hoffmann sind dabei.