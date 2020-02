red

Fläming/Dessau "Willkommen – Bienvenue – Welcome!" Wer kennt nicht diese Worte des zwielichtigen Conférenciers aus dem Kit-Kit-Club? Mit dieser dreisprachigen Begrüßung lockt er im Welterfolg "Cabaret" die Zuschauer in den Trubel des berüchtigten Berliner Etablissements am Vorabend des Untergangs der Weimarer Republik.

Den Beginn der Katastrophe markiert ein wilder Lebensstil, Trinkgelage und ausschweifende Partys – in den Nachtclubs feiert man gegen den sorgenvollen Alltag an. Diese Situation beschreibt "Cabaret" auf eine hochaktuelle Art und Weise, sodass dieser Stoff, der die politische Weltlage zu Beginn seiner dunkelsten Epoche beschreibt, nach wie vor Aufsehen erregt.

Das Musical "Cabaret" erzählt den Weg des Werks von den zeitgenössischen Aufzeichnungen des Briten Chistopher Isherwood , der 1929 nach Berlin-Schöneberg kam, über seinen zehn Jahre später erschienenen Roman "Goodbye to Berlin" hin zum darauf basierende Bühnenstück "I am a Camera" aus dem Jahre 1951 erzählen. Außerdem beschäftigt sich das Stück mit dem 1966 uraufgeführten Bühnen-Musical und dem 1972 in die Kinos gekommenen, mit acht Oscars dekorierten, Film: von Lotte Lenya zu Liza Minelli!

Zu erleben ist das Musical in zwei Akten am kommenden Sonntag, 23. Februar, um 17.00 Uhr am Anhaltinischen Theater Dessau. Der Theaterbus (Tour 9) fährt um 14.35 Uhr in Brück, um 15.00 Uhr in Bad Belzig (Erich-Weinert-Straße), um 15.10 Uhr an der Reha-Klinik, um 15.15 Uhr am Kurpark und am Busbahnhof sowie um 15.35 Uhr in Wiesenburg (Ortsmitte) ab.

Karten sind in der Reha-Klinik, in der Tourist-Information Bad Belzig oder direkt über den Besucherring am Theater 0340/2511222 erhältlich!