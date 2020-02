Karsten Glatzer

Wriezen Am elften Spieltag der Kreisliga Märkisch-Oderland im Classic-Kegeln gastierte die SG Zechin II beim amtierenden Kreismeister, KV Gut Holz Wriezen II. In einer Partie, die überwiegend auf Augenhöhe ausgetragen wurde, gelang es den Zechinern, sich in einem engen Wettstreit mit 4:2-Mannschaftspunkten und mit einem engen Schlussstand von 1980:1973 Holz durchzusetzen. Beide Durchgänge wurden gleichermaßen nur mit hauchdünnen Vorsprüngen geführt.

Den Anfang machte Zechins Sebastian Bonin, der mit 518 Holz das beste Resultat der Gäste erzielte. Mit 3:1-Satzpunkten bezwang er Horst Schüler (488). Indes erwischte Steffen Paulus (477) einen gebrauchten Tag und gab den Duellsieg bei Satzgleichheit gegen Dieter Gehrke (496) ab, da der Wriezener das höhere Gesamtergebnis erreichte.

In der zweiten Hälfte schnappte sich Thomas Willenberg (511) einen weiteren Zähler, da Patrick Seidemann (500) im Endergebnis unterlag. Dafür gelang es Kapitän Michael Spiegler (485), sich schlussendlich gegen Jens Grzona (478) den verbleibenden Mannschaftspunkt zu sichern. Mit sieben Holz mehr als Team, kamen dann doch die zwei Extrapunkte aufs Zechiner Konto hinzu. Am Ende wurde ein klarer Auswärtssieg gefeiert.