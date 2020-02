Nadja Voigt

Lüdersdorf In der Stadtverordnetenversammlung informierte Jörg Lilienkamp (AfD), dass das Lüdersdorfer Feuerwehrfahrzeug keinen TÜV mehr bekommen würde, da tragende Teile durchgerostet seien.

In Windeseile sei zwar nun eine Reparatur erfolgt, der Stadtverordnete stellte jedoch die Frage, ob es weiter Sinn mache, Geld in ein kaputtes Fahrzeug zu investieren. Viel eher sollte man sich doch Gedanken machen, in ein neues Fahrzeug zu investieren. Angelika Kerstenski, die den Bürgermeister der Stadt Wriezen auf der Sitzung vertrat, sagte dazu, dass die Stadtverwaltung einen Zusicherungsbescheid über eine 50-prozentige Förderung erhalten habe. Das sei zwar kein Fördermittelbescheid, so die Kämmerin, aber immerhin die positive Nachricht, dass die Fördermittel fließen sollen.