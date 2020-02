Frank Groneberg

Müllrose (MOZ) Die Stürme des Orkantiefs "Sabine" haben an den vergangenen Tagen im Amt Schlaubetal mehrere Bäume umgestürzt oder gefällt. Im Schlosspark in Ragow knickten Sturmböen einen alten Nadelbaum knapp 1 Meter über dem Boden ab. Der Baum war bereits stark vorgeschädigt. In Müllrose stürzten nach heftigen Sturmattacken mehrere Bäume nahe dem Naturlehrpfad am Kleinen Müllroser See um.

In beiden Fällen wurden keine Menschen verletzt. Insgesamt richteten die Stürme des Orkantiefs "Sabine" im Amtsbereich nur sehr wenig Schäden an.