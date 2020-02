Daniela Windolff

Biesenbrow (MOZ) Stumme Stadtführer sind die roten Emailletafeln, die zusammen mit dem Angermünder Heimatverein auch in den Dörfern an historisch interessanten Orten angebracht werden. Hier erhält die Tafel die Geschichte des Pfarrhauses, das in Ehm Welks Roman "Die Heiden von Kummerow" Wohnsitz des Pastors Breithaupt und seiner Tochter Ulrike war. Tatsächlich lebte hier zu Lebzeiten Ehm Welks der Pastor Dr. Klappenbach. Viele Schauplätze des literarischen Kummerows sind in Biesenbrow bei einem historischen Dorfrundgang noch im Original zu besichtigen.