Manuela Bohm

Rathenow (MOZ) Berührende, ruhige Stücke, aber auch zu wahren Hymnen gewordene Hits von Udo Jürgens interpretiert Alex Parker im Rahmen einer Jubiläumstour. "Am 30. September 2019 wäre der weltberühmte Entertainer 85 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass sind die Legende und seine bedeutenden Songs in den Medien präsenter denn je", heißt es in der Ankündigung zum Live-Programm des bekannten Udo-Jürgens-Interpreten. Am 14. März präsentiert er sein Solo-Live-Programm "Udo Jürgens ... unvergessen!" im Kulturzentrum in Rathenow. Ab 19.30 Uhr lässt Parker das "Udo Jürgens-Gefühl" im Theatersaal aufleben, so die Veranstalter. Er beherrsche die Klaviatur "mit verblüffender und sympathischer Sicherheit".

Tickets für das Musikereignis sind an der Theaterkasse des Kulturzentrums, unter 03385/519051 sowie online auf www.kulturzentrum-rathenow.de erhältlich.