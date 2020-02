René Wernitz

Rathenow (MOZ) Bedingt durch seinen vollzogenen Abschied vom Spielbetrieb in der Regionalliga Nordost sind alle Duelle mit Beteiligung des FC Rot-Weiß Erfurt abgesetzt. Daher hat der FSV Optik Rathenow am Samstag spielfrei. Eine Woche später kommt der 1. FC Lokomotive Leipzig an die Havel.

Aktuell belegen die Sachsen Platz 3 in der Tabelle, punktgleich mit der Berliner VSG Altglienicke und ein Punkt hinter Tabellenführer FC Energie Cottbus. Die Niederlausitzer erwarten am 29. Februar Besuch aus Rathenow.