René Wernitz

Potsdam (MOZ) Kinder schwänzen, Eltern zahlen: Bußgelder in Höhe von bis zu 2.500 Euro können die Ordnungsämter der Landkreise und kreisfreien Städte Brandenburgs in Fällen von Schulschwänzerei erheben. Darauf macht das Bildungsministerium aufmerksam. Das kann sich ordentlich summieren. Allein im Bereich des auch für den Landkreis Havelland zuständigen Schulamts Neuruppin gab es im vorigen Schuljahr 316 sogenannte Intensivschwänzer (mehr als 20 Fehltage in drei Monaten), 529 Regelschwänzer (5 bis 20 Tage) sowie 520 Fälle von Schulverdrossenheit (2 bis 5 Tage). Die Zahlen hat das von Britta Ernst (SPD) geführte Bildungsministerium ermittelt.