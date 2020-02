Manuela Bohm

Rathenow (MOZ) Die Hundehütten des Tierheims sind in die Jahre gekommen. Engagierte Rathenower regten Jugendliche, die an der Duncker-Oberschule lernen, dazu an, neue Holzhütten für die Tiere zu bauen. Dazu werden Materialspenden benötigt.

"Die Hütten sind zum Teil katastrophal", sagt Diana Prestel. Mit Michaela Hildebrand, beide im Tierschutzverein Rathenow und Umgebung e. V. engagiert, bat sie die Duncker-Oberschule um Unterstützung. Dort werkeln Schüler in der Arbeitsgemeinschaft "Kreatives Holzgestalten" in der schuleigenen Werkstatt unter Anleitung von Armin Paul. Sitzmöbel für den Schulhof sind hier bereits entstanden, aber auch schon der Aufbau eines eigenen kleinen Schiffs und vieles mehr.

Eine Hundehütte gibt es bereits. "Sie ist etwas zu klein, dient aber als Muster", so Prestel. Die Hütten für die Hunde des Tierheims müssen relativ groß und von Oben zu öffnen sein. Um die acht benötigten Hütten zu bauen, benötigt die Schule die Baumaterialien. Bretter in zwei Längen, 80 Zentimeter und 1,20 Meter. Dazu passend werden Dämmplatten gebraucht. Damit die Hütten nicht im Sand stehen, werden zudem Gehwegplatten benötigt. Im Sand stehend würde das Holz der Hütten schneller verwittern.