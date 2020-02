DPA

Boston (dpa) Die deutschen Nationalspieler Daniel Theis und Dennis Schröder bleiben mit ihren Teams in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA in der Erfolgsspur.

Die Boston Celtics mit Theis gewannen das Topspiel gegen die Los Angeles Clippers nach zweimaliger Verlängerung mit 141:133 (60:58, 114:114). Für die Celtics, Dritter der Eastern Conference, war es der siebte Heimsieg in Serie und der achte Erfolg in den letzten neun Spielen.

Theis stand in der Startformation und kam in 24 Minuten auf zwölf Punkte, fünf Rebounds und zwei Blocks, musste die Partie in der ersten Verlängerung nach seinem sechsten Foul allerdings vorzeitig beenden. Bester Werfer der Celtics war Jayson Tatum mit 39 Punkten. Bei den Clippers kam Lou Williams auf 35 Punkte.

Schröders Oklahoma City Thunder steht nach dem 123:118 (66:58)-Erfolg bei den New Orleans Pelicans bei acht Auswärtssiegen in Serie. Der 26-jährige Spielmacher verbuchte von der Bank kommend 22 Punkte sowie je drei Rebounds und Assists. Bester Werfer der Thunder war der Italiener Danilo Gallinari mit 29 Punkten, während Steven Adams in seiner siebten NBA-Saison mit einem Wurf in den Schlusssekunden der ersten Halbzeit aus der eigenen Hälfte der erste Dreier seiner NBA-Karriere gelang. Bei den Pelicans glänzte vor allem der zu Saisonbeginn lange verletzte Nummer-eins-Draft-Pick Zion Williamson, der zum zweiten Mal nacheinander über 30 Punkte erzielte.

Die NBA legt rund um das All-Star-Wochenende eine einwöchige Pause ein.