Marco Winkler

Hennigsdorf (MOZ) Die Fraktion Bürgerbündnis/Unabhängige wollte in Hennigsdorfs Stadtparlament Druck machen. Die seit Jahren zwar in den Haushalt aufgenommene, aber stets ins Folgejahr verschobene Sanierung der Stadtsporthalle solle endlich vorangehen, so der Fraktionsvorsitzende Oliver Schönrock.

Anklang fand er bei den Linken. "Wir wollen jetzt unbedingt, dass etwas passiert", bekräftigte die Fraktionsvorsitzende Ursel Degner. Laut Bürgermeister Thomas Günther (SPD) sei solch ein Antrag nicht zweckmäßig. "Es gibt keinen Streit über die Notwendigkeit, aber wir haben eine Fürsorgepflicht für den Haushalt." Er kritisierte, dass die Linke ihm nun einen Widerwillen vorwerfe. "Das ist eine Unverschämtheit", sagte Günther. Clemens Rostock (Grüne) mokierte, dass sich Fraktionen nun als "große Retter der Sporthalle" zu positionieren versuchen. Der Antrag fiel mit 19 Nein-Stimmen durch.

Laut Günther werden voraussichtlich im Mai erste Beschlüsse vorliegen, Ende des Jahres sollen die Ausschreibungen beginnen. Im diesjährigen Haushalt sind 300 000 Euro für Planungsleistungen eingestellt. "2021 können wir mit der Sanierung beginnen", sagte Günther. Die Stadt will dann 4,9 Millionen in die Stadtsporthalle investieren, insgesamt also 5,2 Millionen Euro. Ursel Degner blieb skeptisch: "Auch Ihr Vorgänger hat die Sanierung geplant. Sie wurde immer wieder verschoben, obwohl wir die Haushalte beschlossen hatten."