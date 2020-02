dpa

Potsdam (dpa) In Berlin und Brandenburg steht ein ungewöhnlich mildes Wochenende bevor. Am Sonntag sollen die Temperaturen auf bis zu 16 Grad steigen, wie aus der Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Freitag hervorgeht. Demnach wird es vielerorts bewölkt, teils lockert sich das Wetter auf.

Am Freitag sollte es zunächst stark bewölkt werden bei gebietsweise Regen. Für den Nachmittag und Abend erwarteten die Meteorologen erste Auflockerungen von der Prignitz bis zur Uckermark. Am Samstag soll es in Berlin und im Süden Brandenburgs sogar längere Zeit heiter werden, während die Temperaturen auf bis zu 12 Grad steigen können.

Den Höhepunkt erreichen die Temperaturen laut DWD am Sonntag. Gleichzeitig soll es zeitweise regnen. Dann kann es auch zu stürmischen Böen kommen, von denen der Osten Brandenburgs mit Frankfurt (Oder), Bad Freienwalde oder Eberswalde jedoch nur vereinzelt betroffen sein wird. Das zeigt eine Grafik, die DWD am Donnerstag twitterte. Die Niederlausitz kann sich über anfangs größere Wolkenlücken freuen, ansonsten soll es erneut stark bewölkt sein.