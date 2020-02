red

Angermünde Teams aus Hessen, Niedersachsen und Schleswig- Holstein, vor allem aber uckermärkische Mannschaften bestreiten am Sonnabend ab 9 Uhr in der Mehrzweckhalle am Gymnasium die 6. Deutsche Meisterschaft im Bubble-Football. Als Titelverteidiger haben die Bumpy Kongz vom Verein Hardcore-Sportclub Uckermark aus Mürow erneut das Recht genutzt, Gastgeber zu sein. Vor allem die "Blasenballsportler" aus Gramzow, die vor wenigen Jahren schon einmal vor den Mürowern Landessieger wurden, wollen dem Gastgeber den erneuten Triumph so schwer wie möglich machen. Zudem haben sich unter anderem Teams aus Prenzlau und Schwedt sowie "Dynamo Vollrausch" aus der Gastgeberstadt zur Teilnahme angemeldet.

Für Gäste wird es nicht nur spannende Partien zum Zusehen, sondern beispielsweise Soccer- Dart und einen Schussgeschwindigskeitstest zum aktiven Ausprobieren in der Halle geben. Abends ist eine Siegerparty in der "Braue" geplant.