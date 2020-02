Th. Messerschmidt

Brandenburg (BRAWO) "In der Wredow-Kunstschule beginnt nun das Sommersemester", verkündet Schul-Sprecherin Katrin Kästner und legt sogleich den "neuen, digitalen Kurs "#kunst – soziale medien kreativ nutzen" ans Herz. Dabei gehe es vorrangig um das künstlerische Gestalten von Fotos für das Social Web, außerdem wird im Kurs das Thema "Privatsphäre im Social Web" beleuchtet. "Und es gibt Antworten auf die Fragen, welche Spuren wir im Internet hinterlassen und wie diese durch andere Personen zu unserem Nachteil ausgenutzt werden könnten."

Interessierte Jugendliche (von 12 bis 18 Jahren) können am Montag, 17. Februar 2020, um 15:30 Uhr zum kostenfreien Infotag (Schnupperstunde) in die Wredow-Kunstschule, Wredowplatz 1, kommen. Wer Interesse daran und Lust darauf hat, meldet sich an unter info@wredow-stiftung.de, Betreff #kunst/Infotag.