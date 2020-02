René Wernitz

Oranienburg/Rathenow (MOZ) "Ganz großer Sport in Brandenburg": Unter dem Motto starten die Mittelbrandenburgische Sparkasse (MBS) und Basketballbundesligst Alba Berlin am Dienstag ihre gemeinsame Schulcup-Turnierserie 2020. Los geht es in der MBS-Arena in Oranienburg. Finale ist am 9. Mai in der Berliner Max-Schmeling-Halle.

Zum Auftakt in Oranienburg spielen 16 Mannschaften aus sechs Schulen des Landkreises Oberhavel in der WK IV (Jahrgang 2007-2010), WK V (Jahrgang 2009 und jünger) und der Youngsters-Spielklasse (Jahrgang 2011 und jünger). Eine Woche später geht es mit dem Vorrundenturnier in der Paul-Dinter-Halle in Königs Wusterhausen weiter. Am 11. März steht ein Vorrundenturnier in Rathenow an.

Die Schulcup-Serie gibt es nun im zwölften Jahr. Rund 100 Mannschaften erwarten MBS und Alba diesmal in der Vorrunde. Aktuell betreuen Alba-Jugendtrainer und ALlba-Partnervereinstrainer 75 Basketball-AGs an 55 Schulen im Land. Dadurch spielen rund 1.000 junge Leute mindestens einmal in der Woche Basketball. Partnerverein im westlichen Havelland ist der Red Eagles Rathenow e.V., der AGs an mehreren Schulen des Landkreises betreut.