Sandra Euent

Paaren-Glien (BRAWO) Ab 14. und bis 16. Februar gastiert Reitsport Manski mit seinem Reitsport-Outlet erstmals in der Brandenburghalle in Paaren-Glien. Versprochen werden auf circa 2.000 Quadratmetern Verkaufsfläche in der Brandenburghalle führende Marken des Reitsportbedarfs zu günstigen Preisen, darunter bekannte Hersteller wie Ariat, Cavallo, Pikeur, Eskadron, Suedwind, Hottemax, Uvex, Busse, USG, Schockemöhle, Esperado und Equest. Es wird als größtes Outlet-Event in der Region beworben. Bei freiem Eintritt ist heute, 14. Februar, und Samstag 15. Februar jeweils von 10 bis 20 Uhr und am Sonntag, 16. Februar, von 12 bis 18 Uhr geöffnet.