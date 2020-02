red

Niemegk In Niemegk herrscht in diesen Tagen wieder Karnevalsstimmung. Tanzgruppen und Büttenredner haben für die drei tollen Tage in den letzten Monaten mühevoll neue Programme und Tänze erdacht und einstudiert. Auch Niemegks Pfarrer Daniel Geißler ist wieder in der Bütt dabei. Am Sonntag vor Rosenmontag gibt es passend zur fünften Jahreszeit auch in der Niemegker Kirche einen Narrengottesdienst.

Eine Predigt in gereimter Form am letzten Sonntag vor der Passionszeit zu halten, hat inzwischen nicht nur in Mainz oder Köln Tradition, sondern auch in der Flämingpforte. Bereits zum siebten Mal steht Pfarrer Daniel Geißler am 23. Februar als reimender Narr des Herrn auf der Kanzel. Es ist eine Herausforderung, nicht nur eine Predigt zu schreiben, sondern diese auch noch in Gedichtform zu bringen, gesteht der Geistliche. Der große Zuspruch hat mich begeistert. In den letzten Jahren kamen über 100 Gottesdienstbesucher aus Niemegk, Bad Belzig, Treuenbrietzen und sogar aus Luckenwalde.

In der gereimten Predigt wird auch in diesem Jahr eine Geschichte des fiktiven Niemegker Ehepaares Heinz und Hilde erzählt. Diesmal beschäftigen sich die beiden mit dem Thema: "Was glaubst du denn?”. Pfarrer Geißler bedient sich zur Verkündigung des Wortes Gottes der Geschichten aus dem Alltag der Zuhörer und freut sich, wenn im Gottesdienst auch mal gelacht wird. Es ist schließlich eine frohe Botschaft, die wir verkünden, da darf die Freude auch spürbar und hörbar sein. Die Niemegker Narrenpredigt ist am kommenden Sonntag, 23. Februar, um 10.30 Uhr in der Kirche zu hören. Der Eintritt ist frei.