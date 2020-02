MOZ

Zepernick (MOZ) Diebe sind am Donnerstag zwischen 18 und 21.15 Uhr in ein Haus in der Lahnstraße in Zepernick eingebrochen.

In den Räumen durchwühlten die Unbekannten zahlreiche Schränke auf der Suche nach Wertvollem. Die Höhe des Schadens und was genau entwendet wurde, ist gegenwärtig noch nicht bekannt.