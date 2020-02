MOZ

Neuruppin Eine Frau betrat am Donnerstag einen Friseursalon an der Neuruppiner Karl-Marx-Straße und gab an, dass sie Shampoo kaufen will. Die Unbekannte bezahlte mit einem 200-Euro-Schein.

Eine Mitarbeiterin kontrollierte den Schein und holte Wechselgeld aus dem Aufenthaltsraum. Plötzlich hatte die Käuferin es sich anders überlegt. Also holte die Friseurin den 200-Euro-Schein wieder aus dem Aufenthaltsraum, während eine andere Mitarbeiterin das zuvor ausgehändigte Wechselgeld wieder im Empfang nahm. Später kam heraus, dass die Frau 100 Euro davon einbehalten hat.