MOZ

Hohenwutzen (MOZ) Der 41 Jahre alte polnische Staatsbürger, der am Mittwoch mit einem gestohlenen Toyota unterwegs gewesen war, sitzt nun in Untersuchungshaft. Eine Richterin des zuständigen Amtsgerichtes Bad Freienwalde folgte damit dem Haftantrag der Staatsanwaltschaft. Der Mann ist daraufhin umgehend in eine Justizvollzugsanstalt des Landes Brandenburg eingeliefert worden.

Die GOF (Gemeinsame Operative Fahndung bestehend aus Zoll, Bundes- und Landespolizei), hatte den Mann am Mittwoch gegen 11.40 Uhr in einem Toyota RAV 4 angehalten. Das Fahrzeug war mit Dublettenkennzeichen bestückt. Die Originale lagen im Kofferraum. Bei der Überprüfung des Autos stellte sich heraus, dass das Fahrzeug seit 10. Februar in Berlin als gestohlen gemeldet war. Der Fahren wurde am Mittwoch vorläufig festgenommen.