MOZ

Frankfurt (Oder) (MOZ) Polizeibeamte haben am Freitag gegen 4.30 Uhr versucht, einen Lkw-Fahrer in der Słubicer Straße in Frankfurt (Oder) zu stoppen.

Der Fahrer missachtete die Stoppsignale und setzte seine Fahrt zügig in Richtung Grenze fort. Die Beamten mussten zur Seite springen, um einen Zusammenprall mit dem Lkw samt Anhänger zu verhindern. Sie blieben unverletzt.

Kurz hinter der Grenzüberquerung baute der Fahrer einen Unfall. Dabei kam es zu Beschädigungen dreier parkender Autos. Polnischen und deutschen Polizeibeamter gelang es, einen 46-jährigen Mann zu stellen.

Bei der Überprüfung des Anhängers wurde klar, warum der Fahrer es so eilig hatte. Es stellte sich heraus, dass der Anhänger kurz vorher von einem Frankfurter Firmengelände gestohlen worden war. In diesem Fall hat die polnische Polizei die Ermittlungen übernommen.