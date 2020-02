MOZ

Eiche (MOZ) Zwei ertappte Ladendiebe haben am Donnerstag im Kaufpark Eiche für Aufregung gesorgt.

In einem Bekleidungsgeschäft wurde gegen 18.15 Uhr der Ladendetektiv auf das Pärchen aufmerksam. Er beobachtete die beiden dabei, wie sie Kleidung an ihren Körpern versteckten und den Laden anschließend verließen, ohne die Ware zu bezahlen. Auf den Diebstahl angesprochen, ergriff das Duo die Flucht. Die Frau konnte sofort entkommen. Den Mann konnte der Detektiv noch kurze Zeit am Boden festhalten. Jedoch dachte der Ertappte nicht daran, aufzugeben. Er versetzte dem Detektiv mehrere Schläge ins Gesicht und zückte ein Messer. Bei seiner anschließenden Flucht verletzte der Ladendieb zudem ein Kind und einen Passanten leicht, indem er sie umschubste.

Die Polizei sucht noch nach Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise zu den Tätern geben können. Der flüchtige Mann wird als circa 1,90 Meter groß und muskulös beschrieben. Er trug eine blaue Jeans, ein schwarzes T-Shirt, hatte kurze Haare und Tätowierungen auf beiden Unterarmen. Seine Begleiterin hatte blonde, lange Haare und trug zum Tatzeitpunkt eine rote Jacke, eine blaue Jeans und schwarze Stiefel.

Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizeiinspektion Barnim unter Tel. 03338 3610 oder über die Internet­wache www.polizei.brandenburg.de sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.