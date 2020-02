Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Die neu gestaltete Bushaltestelle in am Oranienburger Bahnhof nimmt Formen an. In den kommenden Monaten halten am modernen Glasdach Busse. Danach wird die Fläche vorm Bahnhofsgebäude umgestaltet. Die Fertigstellung ist für April 2021 geplant – zwei Monate später als bislang angenommen, teilte die Stadtverwaltung mit.

Der Grund seien unter anderem Lieferschwierigkeiten bei den 18 Zentimeter hohen Pflastersteinen, über die künftig der Verkehr rollt. Die Steine kommen aus China. Am Rand der neuen Fläche wird auch ein WC-Häuschen aufgestellt.